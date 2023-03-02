Три простых способа. Как радоваться чаще

Иоланта Берк: «Прием пищи в компании других людей может вызвать радость» (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)

Это чувство полезно и для разума, и для тела

Совместно с Падрайком Данном, преподавателем Центра позитивной психологии и здоровья при Королевском колледже хирургов в Ирландии

Радость — это эмоция, которую многие испытывают, но не многие понимают. Ее часто путают со счастьем, однако она уникальна по своему влиянию как на разум, так и на тело.



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Радость — это не просто мимолетное ощущение, она вызывает целый ряд значительных физиологических и психологических изменений, способных улучшить физическое и психическое здоровье. И, к счастью для нас, есть много простых вещей, которые можно делать ежедневно, чтобы чаще испытывать это чувство.

Радость очень отличается от других эмоций. Она связана с достижением чего-то, что мы давно хотели, при условии, что результат превосходит наши ожидания.

Радостью часто называют общее чувство удовлетворенности жизнью, вызванное пережитым восторгом или восхищением. Многие из нас скорее описали бы это как ощущение «благословения». И если за счастьем часто гонятся, то радость переживается естественным образом.

Даже то, как мы выражаем радость, отличается от проявления прочих эмоций.

