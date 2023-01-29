Пять причин. Почему некоторые браки изначально обречены

Стивен Бетчен: «Если вы сомневаетесь, вступать ли вам в брак, не делайте этого» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)

Если вы женитесь или выходите замуж исходя из ошибочных соображений, за это придется расплачиваться

Уровень разводов в первых браках в последние годы идет вниз и уже упал с 50% до чуть более чем 44%. Но во вторых браках этот показатель вырос до 60%, а в третьих — до 73%. По данным исследовательского центра Pew Research Center, количество разводов среди людей старше 50 лет удвоилось за последние 25 лет.



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Я считаю, что если вы женитесь или выходите замуж исходя из ошибочных соображений, за это придется расплачиваться. Ниже перечислены пять основных причин, по которым совместная жизнь оказывается несчастливой и, как правило, недолгой.

Неуверенность. Если вы по какой-либо причине сомневаетесь, вступать ли вам в брак, не делайте этого. Нельзя создавать семью с мыслью «кажется, я совершаю большую ошибку» вместо того, чтобы просто извиниться за «малодушие». Многие нервничают из-за свадьбы, но колебания указывают на то, что вы не уверены в правильности своих действий, а это совсем другое дело.

Гарри женился на Саманте после того, как друзья и родные долгое время убеждали его это сделать. Гарри достаточно сильно нравилась Саманта, но, оглядываясь назад, он признал,