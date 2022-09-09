«Зима близко, а ночь темна». Почему сегодня так хочется вернуться в прошлое
Елена Любченко: «Сейчас нам приходится переживать тяжкое и совсем не беззаботное время» (Фото:luckybusiness/Depositphotos)
Это связано не с тем, что расставание или увольнение было ошибкой
Знаете, что у меня началось на консультациях? Повальное желание вернуться к «бывшим»:
«Лена, что-то я стала скучать по бывшему…»
«Как же много было хорошего в прошлой компании…»
«Все чаще вспоминаю Ромку…»
«Прикольно мне было все-таки на той должности…»
И я слегка округляю глаза, потому что уйти от бывшего, старой компании, должности, Ромки и тому подобного было счастьем, осознанным выбором, движением вперед, исполнением мечты, и настоящим «наконец-то!»
Очень не хватает беззаботности
А когда начинаем докапываться, чего же не хватает в «нынешнем» — должности, компании, Сашке, — и о чем, собственно говоря, тоскуем, то оказывается, что очень не хватает беззаботности.
Сейчас беззаботность и впрямь в дефиците. Это правда. Но связано это, скорее всего, не с человеком или местом, не с тем, что с «бывшим» на самом деле было лучше. И не с тем, что уйти со старой работы было ошибкой, или что старая должность лучше подходила.
А совсем с другим.
С войной.
С теми переменами, которыми нас привалило, с новостями, неопределенностью, тревогой.
С близкими на фронте и в оккупации.
С тем, что «зима близко, а ночь темна и полна ужасов».
А переживать это тяжкое и совсем не беззаботное время нам приходится сейчас: на этой должности, с этим человеком. Но большой вопрос, как бы мы переживали нынешние тяготы с «бывшими»? Скорее всего, еще сложнее.
Тут, наверное, должен быть какой-то совет. Но у меня его нет.
Так уж случилось, что наша прошлая жизнь была гораздо беззаботнее. Само прошлое. Вне зависимости от того, кто рядом. Это факт.
Потому так и ценишь, наверное, сентябрьское солнце, ночь без сирен, 10 минут в парке.
А когда разберешься с беззаботностью, начинаешь ценить и «нынешних», — с которыми чего только не было в эти полгода.
Текст публикуется с разрешения автора
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