«Зима близко, а ночь темна». Почему сегодня так хочется вернуться в прошлое

Елена Любченко: «Сейчас нам приходится переживать тяжкое и совсем не беззаботное время» (Фото:luckybusiness/Depositphotos)

Это связано не с тем, что расставание или увольнение было ошибкой

Знаете, что у меня началось на консультациях? Повальное желание вернуться к «бывшим»:



«Лена, что-то я стала скучать по бывшему…»

«Как же много было хорошего в прошлой компании…»

Видео дня

«Все чаще вспоминаю Ромку…»

«Прикольно мне было все-таки на той должности…»

И я слегка округляю глаза, потому что уйти от бывшего, старой компании, должности, Ромки и тому подобного было счастьем, осознанным выбором, движением вперед, исполнением мечты, и настоящим «наконец-то!»

Очень не хватает беззаботности

А когда начинаем докапываться, чего же не хватает в «нынешнем» — должности, компании, Сашке, — и о чем, собственно говоря, тоскуем, то оказывается, что очень не хватает беззаботности.

Сейчас беззаботность и впрямь в дефиците. Это правда. Но связано это, скорее всего, не с человеком или местом, не с тем, что с «бывшим» на самом деле было лучше. И не с тем, что уйти со старой работы было ошибкой, или что старая должность лучше подходила.

А совсем с другим.

С войной.

С теми переменами, которыми нас привалило, с новостями, неопределенностью, тревогой.

С близкими на фронте и в оккупации.

С тем, что «зима близко, а ночь темна и полна ужасов».

А переживать это тяжкое и совсем не беззаботное время нам приходится сейчас: на этой должности, с этим человеком. Но большой вопрос, как бы мы переживали нынешние тяготы с «бывшими»? Скорее всего, еще сложнее.

Тут, наверное, должен быть какой-то совет. Но у меня его нет.

Так уж случилось, что наша прошлая жизнь была гораздо беззаботнее. Само прошлое. Вне зависимости от того, кто рядом. Это факт.

Потому так и ценишь, наверное, сентябрьское солнце, ночь без сирен, 10 минут в парке.

А когда разберешься с беззаботностью, начинаешь ценить и «нынешних», — с которыми чего только не было в эти полгода.

Текст публикуется с разрешения автора

Ориг и нал

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