Иллюзия знания. Почему не стоит слишком полагаться на Google

Андрей Шабанов: «Иметь возможность прогуглить любой вопрос и изучить этот предмет и понимать его суть — не одно и то же» (Фото:DmitryPoch/Depositphotos)

Наш мозг постоянно вводит нас в заблуждение

Вы же тоже слышали миллион раз что-то вроде этого:



— Система образования — чушь! Она создавалась, когда не было Интернета! Зубрежка бесполезна! Зачем мне запоминать что-то, если есть Википедия? Это раньше нужно было в библиотеку идти, чтобы что-то узнать! А сейчас библиотека у меня на ладони в виде иконки браузера моего смартфона!

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Ну и так далее в том же духе. И где-то мы даже готовы этому поверить, ведь и правда, учимся с зубрежкой, как 100 лет назад, а надо бы пересмотреть! Есть и такие, кого не покидает чувство, что это как-то странно, что не может быть успеха в учебе без усилий, что, мол, помучаться нужно, чтобы что-то получилось, но объяснения этому нет. Да и зачем оно, вопрос ведь не особо важный, по сравнению с нашей текущей рутиной — отчет подготовить по работе, продукты не забыть купить, с друзьями встретиться. Словом, нет времени искать ответ на этот вопрос. Что ж, я за вас это время нашел.

Не переставайте учиться

Я из вторых. Вы скажете: «Та ясно! Ты ж 1976 года рождения. Никто ничего другого от тебя и не ждет!» И правда, мою уверенность в необходимости упорного труда в процессе обучения можно было бы объяснить просто моим возрастом. Но есть еще кое-что.

Согласно многочисленным исследованиям, наш мозг постоянно создает для нас иллюзии. В нашей голове этих иллюзий миллионы. Не буду сегодня тратить время на обоснование этого утверждения, расскажу об этом в другой раз. Перейду сразу к конкретному примеру.

Лет 50 назад ученые-нейробиологи, проведя ряд экспериментов, обнаружили, что каждый раз, когда вы берете в руки какой-то предмет, к примеру, вилку или палку, ваш мозг начинает считать, что ваша рука стала длиннее. Сознание, конечно, в курсе, что рука ваша заканчивается там же, где заканчиваются пальцы, но в то же время, мозг знает, что с вилкой вы можете дотянуться до предметов, которые находятся дальше, а с палкой — тем более. Соответственно, ваш мозг уже берет в оборот те предметы, которые находятся не на расстоянии вытянутой руки, а на расстоянии вытянутой палки.

Абсолютно идентичный процесс происходит и аналогичная иллюзия возникает с вашими знаниями. Простой пример: как только вы загружаете в свой смартфон карты Google, ваш мозг полностью отключается географически, потому что, поскольку он получает доступ к картам Google, у него возникает иллюзия, что он все это знает. Вот едете вы в Рим, а у вас даже не екает внутри ничего в духе: «О Боже! А как же найду такой-то адрес!», — потому что ваш мозг создает у вас обманчивое ощущение, что вы знаете Рим как свои пять пальцев.

Вот такой вот баг системы! Догадались уже, к чему я? Почему иметь возможность заглянуть в Википедию или прогуглить любой вопрос не сходя с места и изучить этот предмет и понимать его суть — не одно и то же?

Потому что у вас никогда не возникнет новаторской прорывной мысли, и вы не совершите никакого открытия ни в одной мало-мальски значимой области, если у вас в голове на самом деле нет достаточного количества знаний по соответствующей теме. Ваш мозг просто не в состоянии выдать ничего путного, но в тоже время он спокоен, как спящий крот, потому что уверен, что и так все знает. Однако это, как мы уже знаем, лишь иллюзия.

Не изучая тему глубоко, не запоминая детали, подробности, какими бы нудными они ни были, не пытаясь вникнуть в суть и углубить свои знания, вы не сможете добиться никаких результатов в том, чем занимаетесь.

Вы наверняка слышали про правило 10 000 часов, которое сформулировал психолог Андерс Эриксон. Если коротко, то он сравнил скрипачей в Берлине — гениальных, которые побеждали во всех конкурсах и участвовали во всех фестивалях, с остальными скрипачами. Выяснилось, что гениями в среднем было потрачено 10 000 часов на скрипку — тяжелейший, упорный труд. У тех, кто добрался до оркестров и каких-то заурядных струнных квартетов, результат был 6000−7000 часов, а у тех, кто стал учителями музыки, — 4000.

И тогда Эриксон заявил, что гениями не рождаются, а становятся. Конечно, это можно оспорить, ведь это всего лишь мнение одного психолога. Но я склонен этому верить.

Поэтому не переставайте учиться и помните, что не сможете добиться значимых результатов в какой-либо области, живя в иллюзии, что вы самый умный. А ваш мозг, уж поверьте, с каждым новым приложением, облегчающим вашу жизнь, убеждает вас в этом все больше и больше.

Текст публикуется с разрешения автора

Ориг и нал

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