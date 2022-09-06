Это может дорого обойтись. Почему мы часто упускаем из виду что-то новое

Те, кто стремится навредить, способны генерировать творческие идеи так же, как и все остальные

Совместно с Джиной Скотт Лигон, директором Национального контртеррористического центра инноваций, технологий и образования, Университет Небраски, Омаха

Есть такой военный афоризм: «Генералы всегда готовятся к прошлой войне». Людям от природы свойственно концентрироваться на привычных типах угрозах, преуменьшая вероятность или важность какого-либо нового вида нападения.



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Разумеется, новые угрозы могут неожиданно возникнуть в любой момент в любом месте. Наемный убийца застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ из самодельного пистолета в стране, которой в целом чуждо насилие с применением огнестрельного оружия. Десятки случаев Гаванского синдрома, недомогания, по некоторым предположениям, вызванного применением оружия направленной энергии или микроволнового оружия, так и остаются необъясненными. Но если вы не фанат научной фантастики и не одержимы шпионскими романами, подобные угрозы — не то, что первым приходит вам в голову при мысли о потенциальных опасностях.

Как психологов и ученых, чья работа направлена на борьбу с терроризмом, нас интересует антисоциальная креативность. Нововведения не являются прерогативой «хороших парней» — те, кто стремится навредить, способны генерировать творческие идеи так же, как и все остальные.

Так почему же люди склонны оставлять без внимания такие новые опасности, в результате оказываясь менее защищенными? Понять, почему мы так легко забываем, что противники могут разрабатывать новые методы достижения своих злых целей, позволяет то, что социологи называют «предубеждением против новшеств».

Почему так легко упустить из виду новую угрозу

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