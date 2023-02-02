Пять причин. Почему мужчины бывают пассивны в отношениях

Пассивность — это не проблема, а неудачное решение

Во многих парах, которых я консультирую, расстроенные женщины на первом сеансе жалуются: «Мой партнер никогда не проявляет инициативу и не доводит начатое до конца; я чувствую, что вся основная нагрузка лежит на мне; он небрежно относится к воспитанию детей, мы не действуем сообща, как команда».

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«Вы уже слышали это раньше?» — спрашиваю я у мужчины. Слышал. «Это правда?» Иногда звучат какие-то слабые возражения в отношении деталей — однажды в прошлом году он пригласил ее на свидание и обычно помогает укладывать детей спать — но да, к счастью, партнеры не спорят о том, чье видение ситуации правильное.

Что удивительно, так это то, что, по контрасту с этими жалобами, те же самые мужчины часто очень активны в своей работе — это руководители и успешные предприниматели. В чем же дело? Вот несколько распространенных причин, которые я наблюдаю на протяжении многих лет.