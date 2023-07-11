Короткий ответ. Почему мы стали чаще обижаться

Наталья Подлесная: «В долгом стрессе мы часто ведем себя как дети» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)

Это новая временная норма для многих людей

Спросили в реале недавно, спросили в личных сообщениях вчера. Отвечаю схематично.



Проблема: люди стесняются того, что стали ощущать много обид. Обижаются на родных, обижаются на едва знакомых, обижаются на подписчиков Фейсбука. Даже на алгоритмы обижаются.

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Запрос звучит примерно так: «Почему я начал обижаться? Обиды — новая норма жизни? Объясните, тогда я с этим что-то сделаю».

Обиды — это часть детского мышления

Короткий ответ: в каком-то смысле — это действительно новая временная норма для многих людей. Она развилась у тех, кто быстро истощается и не может нести за себя ответственность.

Объяснение: обиды — это часть детского мышления, эмоций и ощущений. Инфантильные люди, дети, подростки — очень много обижаются, потому что они еще не знают многого о своих и чужих границах, обязанностях, реалистичных и нереалистичных желаниях. А в долгом стрессе (таком, как сейчас) мы часто ведем себя, как дети, имеем детские состояния, потому что нет энергии, ресурса, сил на ответственность и взрослые действия. Это называется психологической регрессией или впадением в детство: хочется, чтобы пришел кто-то «взрослый» и решил все проблемы.

Проявления регрессии усиливаются при возникновении различных состояний и расстройств: в случае чувства тревоги, стыда, астении, при физических перегрузках, соматических заболеваниях.

Тогда у нас появляются большие требования к другим, большие надежды на других. Конечно, те, другие, люди не выполняют наших требований, не оправдывают надежд, потому что они живут свою жизнь, а не прикреплены к нашей. И тогда появляется обида. Детская обида на людей, войну, государство, корреспондентов Фейсбука и поступки близких.

Текст публикуется с разрешения автора

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