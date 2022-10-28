Восемь причин и пять советов. Почему мотивация к работе падает и как этого избежать

Необходимо четко понимать свои цели и желания

В основе наших поступков и результатов лежит мотивация. Это тот двигатель, который помогает нам выполнять наши обязанности, зарабатывать деньги, добиваться результатов, покорять новые вершины, и вообще это то, что побуждает нас вставать с постели и делать свое дело. Но мотивация — величина непостоянная, и этот механизм требует внимания, исследования, постоянного обновления и, при необходимости, нового топлива и модернизации.



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Что может влиять на мотивацию к работе и как избежать ее падения?

1. Сущность работы

Многие говорят о деле своей мечты, но часто это остается на уровне фантазий или иллюзий, а каждый день нужно работать, чтобы было на что жить. Если реальная работа и профессия мечты — это кардинально разные плоскости, то у человека мотивация будет постепенно падать. К примеру, творческий человек за офисной монотонной работой быстро «погаснет», если не найдет место для реализации себя вне работы (например, имея хобби) или работая в смежной сфере (типа, продавая оборудование для художественных выставок и за счет этого часто бывая в творческой среде). Каждый знает ту область, которая ему интересна, о которой он может часами говорить или читать, и если вы будете работать в этой сфере, мотивация будет всегда на достойном уровне. А если вы еще и будете сохранять свое любимое хобби (например, игру на гитаре), то будете работать настойчиво, зная, что заработанные деньги обеспечат вам занятия музыкой, классный инструмент и звукозаписывающее оборудование.

Мотивация — величина непостоянная

2. Знание себя и своих особенностей

Каждый человек имеет свой уникальный набор качеств и особенностей, подкрепленный приобретенными навыками. Если вы сможете максимально задействовать их в работе, то проблем с мотивацией чаще всего не будет. Вы сможете практиковать и прокачивать свои софт-скилз на рабочем месте, что обеспечит не только профессиональный рост, но и личностное развитие. И чем больше ваши естественные способности и таланты будут включены в работу и вы сможете их применять и развивать, тем счастливее вы будете. А счастливые люди делают классные проекты, их работа наполнена личными ценностями и смыслами, и этого нельзя купить за деньги или корпоративные выгоды.

3. Изменения в компании ( или их отсутствие)