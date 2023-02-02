Поломанная норма. Как мы должны изменить свое отношение к коррупции, чтобы победить ее

Норма для человека — это то, как живут вокруг, а не то, что говорят по ТВ

В последнее время, как и все вокруг, поражаюсь качественными журналистскими расследованиями и уровнем цинизма коррупционеров.



Неделю посвятила литературе по психологии коррупции. Поняла вот что.

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Ко мне на консультацию время от времени приходят люди с «поломанной нормой». Например, женщина, которую в детстве насиловали ее родственники (дядя, дед, крестный, отец), может долго рассказывать о своих проблемах и ненароком, как о чем-то рутинном, вспомнить об инцесте.

Многим риск без наказания добавляет азарта продолжать злоупотреблять

У меня как носителя определенной социальной нормы этот факт вызывает возмущение, что совершается преступление; гнев против извращения; протест против ненормального и неправильного; большое желание наказать виновных в увечье психики человека и так далее.

А у моей клиентки, которая всю жизнь жила в такой среде — совсем другие ощущения и мысли. Она может даже удивиться и расстроиться от моей реакции и сказать что-то вроде: «У нас все так живут: соседи, родственники, мою мать тоже насиловал дед… я знаю, по ТВ говорят, что это не ок, но ведь у нас все полицейские такие, и все провластные этим занимаются. Так что я думала, так все живут…»

Я намеренно привожу такой дикий пример. Потому что с коррупцией совершенно то же самое.

Норма для человека — это то, как живут вокруг, а не то, что говорят по ТВ.

И значит, она следующая.

Как будто все понимают, что власть в стране нужна только тем, кто хочет пилить и воровать.

Будто, когда попадаешь во власть (любого уровня) — коррумпированы почти все! И им ничего никогда не угрожает.

Исследования говорят, что безнаказанность — это главный фактор коррупции. Что психический склад личности коррупционера, как правило, такой, который нуждается в крайних средствах остановки — очень жестких. «Уволили с должности» для них — это игрушки. Многим такой риск без наказания даже добавляет азарта продолжать злоупотреблять.

В Америке, например, создали такие законы, чтобы даже подумать о взятке было страшно, потому что суды, законы, огласка полностью сломают всю жизнь вора. То есть десятками лет создавалась новая социальная норма, которую все без исключения понимали так: инцест и коррупция — это преступление, извращение, стыд и наказание. К сожалению, других способов изменить поведение homo в этой сфере нет.

Еще одно печальное.

Сейчас совершенно очевидно, что война началась так неудачно, продолжается так кроваво и может закончиться нашим поражением по причине коррупции. Это доказано журналистами, но не доведено до судов.

Именно коррупционеры «сдали восток и юг» в начале войны. Именно они воруют сейчас. Именно они могут привести к разочарованию Запада и прекращению помощи. И даже сегодня, когда встал вопрос жизни и смерти многих людей в прямом смысле, потому что война! — происходят декоративные манипуляции вместо установления новой нормы. Вот здесь у нас «все не так однозначно» постоянно.

Я удивляюсь, что крупные блогеры и инфлюэнсеры с огромной аудиторией, очень громко говорившие о российских преступниках, ничего не говорят о наших. Даже не публикуют номера горячей линии, по которой может позвонить по телефону рядовой человек и рассказать о коррупционном преступлении. И если есть что рассказать — вперед. Ведь именно от этого зависит Победа. А ведь мы все ее так ждем.

Текст публикуется с разрешения автора

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