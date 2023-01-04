Кому подходит одиночество

Дэвид Ладден: «Половина из тех, кто не состоит в отношениях, и не стремились их заводить» (Фото:Julia Avamotive/Pexels)

Все зависит от того, что в жизни считать «роскошью», а что — «предметом первой необходимости»

Большинство людей полагают, что главное условие счастья — найти подходящего спутника жизни, с которым можно будет ее разделить. Во всем мире нормой считается то, что мужчины и женщины создают пары для продолжительных отношений. В современной западной культуре люди стремятся найти свою вторую половинку, того единственного человека, который дополнит их, сделает их цельными. И даже те, кто согласен на простую совместимость, убеждены, что будут счастливее, живя с кем-то, чем проводя свои дни без партнера и в одиночестве.



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Однако, как отмечают психологи из Университета Торонто Юбин Парк и Джефф Макдональд, количество браков во всем мире снижается, а средний возраст вступления в брак растет. И если мы чувствуем себя счастливее в паре, то из этого следует, что вокруг должно быть множество несчастных одиноких людей.

Некоторым одинокая жизнь может приносить удовлетворение, но для большинства это не лучший вариант

Тем не менее, один недавний опрос показал, что половина из тех, кто на тот момент не состоял в отношениях, и не стремились их заводить. Это говорит о том, что по крайней мере некоторые одинокие люди считают свою жизнь достаточно полноценной, чтобы не испытывать потребности в постоянном партнере, с которым можно было бы ее разделить.

Что же, в таком случае, делает полноценной одинокую жизнь? Поиску ответа на этот вопрос было посвящено исследование, результаты которого Парк и Макдональд недавно опубликовали в Journal of Social and Personal Relationships.

Главные условия счастливой одинокой жизни