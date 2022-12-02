Задайте эти вопросы. Как оценить свои управленческие навыки

Наталья Кадя: «Когда вы последний раз говорили с коллегами о том, какой вы руководитель?» (Фото:fauxels/Pexels)

Ваши представления о себе могут быть субъективны

Сегодня шпаргалка для руководителей и о руководителях. Подготовила вопросы, которые помогут понять ваши управленческие вызовы во время разговоров с командами.



Подумайте о том, когда вы последний раз говорили с коллегами о том, какой вы руководитель? А если не говорили, подумайте о том, что ваши представления о себе и своих управленческих навыках могут быть субъективными.

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А поскольку эффективность работы команды в значительной степени определяется управленческими навыками руководителя, следует их оценивать и развивать.

Как руководителю оценить свои управленческие навыки?



Эффективные встречи обратной связи должны быть особым инструментом руководителей и их команд для обсуждения взаимодействия, карьерного и личностного развития и направлений, которые следует улучшать в работе. Но в большинстве случаев эти встречи превращаются в формальные «обновления статуса».

Два эффективных способа сделать встречи содержательными:

1) определять цель и готовиться к разговору;

2) учиться формулировать вопросы согласно цели разговора.

Вопросы, которые помогут руководителю оценить свои управленческие навыки:

1. Что в моем управленческом стиле тебе импонирует больше всего? А на какие вещи, по опыту нашего взаимодействия, мне следует обратить внимание?

Эффективность работы команды определяется управленческими навыками руководителя

2. По шкале от 1 до 10 оценки, пожалуйста, насколько ты ощущал мою поддержку за последний месяц?

3. Где тебе критично сейчас чувствовать мою поддержку?

4. Где, по твоему мнению, я уделяю меньше внимания, чем требует рабочий контекст?

5. Что я могу сделать по-другому в этом месяце?

6. В полной ли мере ты получил обратную связь от меня о твоей работе?

7. Поделись, пожалуйста, со мной тем, о чем команда мне не говорит, но мне важно знать это для их комфорта? Почему, по твоему мнению, другие члены команды не готовы мне об этом говорить прямо?

8. Если бы ты мог выделить один навык, над которым мне важно работать для эффективной работы команды, почему это была бы именно она?

9. Есть ли у тебя вопросы, ответы на которые помогут тебе лучше понимать планы организации или нашей команды?

10. Что для тебя лично является самой большой неопределенностью с точки зрения стратегии и целей нашей компании?

11. Что сейчас, в твоей ежедневной работе делать труднее, чем это должно быть? Почему, по-твоему, это так? Что я могу с этим поделать?

12. Есть ли что-то, что тебе важно знать о работе и задачах других членов нашей команды? Что они должны знать дополнительно о твоей работе?

Текст публикуется с разрешения автора

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