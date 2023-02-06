Печальная статистика. Что сегодня происходит с украинскими парами

Елена Любченко: «Есть пары, которые вместе, словно законсервированы вдвоем: все связи, работа, образ жизни, друзья, а иногда и дом остались в довоенном прошлом» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

В войне все звучит громче и драматичнее

Печальная статистика парной терапии.



Во-первых, из десятка осталось две пары, которые весь этот год вместе живут здесь или вместе уехали за границу. Все остальные — на расстоянии. Часть уже не будет вместе.

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Мужчины не могут поехать и оставить дело, бизнес и т. д. Женщины с детьми уже начали новую жизнь в новых странах, пережили «ломки», приспособились, как-то выдохнули.

Кто-то из женщин уже развелся и нашел себе пару за границей. Кто еще мечтает быть вместе. Об общем будущем размышления очень прагматичны: где семья будет лучше жить. Где есть перспектива для детей.

Для кого-то война — катализатор того, что давно назрело

Где будет возможность немного отдохнуть и как-то обрести покой после пережитой катастрофы — там и будут строить жизнь дальше.

Вторая категория — мужчины на фронте. Семья ждет, как правило, здесь. Потому что уехать — это совсем оторваться. Очень изнурительная история.

И здесь много драматических сюжетов.

Чаще всего: я его не узнаю. Это совсем другой человек. Не представляю, что нас ждет… Ждет — строить отношения с действительно новым человеком. Двум людям, имеющим очень разный опыт этого адского года.

Еще сюжет: фронтовая любовь или связь. Очень тяжело как-то привести в порядок такие отношения до тех пор, пока не закончится фронтовая жизнь семьи и не начнется «нормальная жизнь». Как эти треугольники разбирать сейчас — сложно представить, пока война, смерть и ужасы — это обыденность и рутинные подсознательные страхи этих отношений.

Еще есть пары, которые вместе словно законсервированы вдвоем: все связи, работа, образ жизни, друзья, а иногда и дом остались в довоенном прошлом. Все, что осталось — мы вдвоем и неизвестность. Тоже сложно, особенно более пожилым — надо по крохам складывать жизнь, а как — вопрос.

Парная терапия во время войны — это много грусти. И понимание, что жизнь пробьется даже через асфальт.

Для кого-то война — катализатор того, что давно назрело. Повод сделать то, на что не решались. И почти всегда проявления тех качеств и ценностей, которые все время были в человеке. Просто в войне все звучит громче и драматичнее.

Текст публикуется с разрешения автора

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