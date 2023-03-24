Следите за этим. Как большие травмирующие события влияют на нас

Посмотрите на себя сейчас: какие методы выживания вы формируете?

Могли ли вы когда-нибудь подумать, что вам придется жить в военное время? Помните, как несерьезно воспринимали пожелания бабушек и дедушек «...чтобы не было войны» или «мирного неба». Эти слова звучали как из далекого прошлого. Но сейчас это стало нашим настоящим.

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О том, как на нас влияют такие большие события, как война, и какое влияние это несет на наше будущее, и пойдет речь в этой колонке.

Война — это не только большой коллективный опыт, но и опыт каждой личности, жизнь которой изменила война. И эти изменения могут иметь много общего у разных людей.

Несмотря на то, что войны и другие исторические события происходили много лет назад, они продолжают жить не только в учебниках по истории, но и в наших душах, отношениях, и влияют на нашу жизнь. Как именно? Приведу несколько примеров из разных сфер.

1. Личная жизнь: после Второй мировой войны мужчин катастрофически не хватало, одинокая женщина считалась неполноценной, да и выжить одной было очень тяжело, особенно если были дети. Женщины травмировались и пытались всеми правдами и неправдами, терпением и услужливостью получить хоть какого-то мужчину. И так они воспитывали своих дочерей, а дочери потом своих детей. Выросло целое поколение с установками «главное — выйти замуж», «семья — это самое важное», «муж должен быть, и точка», «неважно с кем жить, только бы не одинокой».

2. Реализация и деньги: после перенесенного опыта раскулачивания и репрессий появилось поколение людей с установками «от меня ничего не зависит», «все могут отобрать в любой момент», «деньги — это опасность», «будешь видимым — могут наказать», «выражаешь свое мнение — смерть». Это, возможно, не транслировалось в семьях напрямую, но люди жили по этим правилам, потому что когда-то они помогли им выжить, и учили этому своих детей.