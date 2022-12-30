Праздничное выгорание. Почему оно возникает и как с ним справиться

Иоланта Берк: «Новогодние дни могут быть напряженным периодом для многих из нас» (Фото:Dmyrto_Z/Depositphotos)

Есть три вещи, которые можно сделать, чтобы улучшить свое самочувствие

Совместно с психологом Джастином Лаити



Хотя зимние праздники длятся всего несколько дней в году, многие готовятся к ним месяцами. Но какими бы приятными ни были все эти вечеринки и торжества, большинство людей после их окончания чувствуют себя слегка выдохшимися. Для этого состояния даже есть специальный термин — «праздничное выгорание». Вот почему оно возникает — и что можно сделать, чтобы восстановиться после завершения праздников.

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Многие из нас за этот короткий период подвергаются воздействию целого ряда стрессовых факторов — таких как очереди в магазинах, пробки по дороге к друзьям или родным, волнение из-за денег или даже стресс от встречи с семьей.

Как только ваш мозг воспринимает некий стрессор, он активирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Мозг делает это для того, чтобы привести ваше тело в состояние боевой готовности и помочь вам справиться с напряженной ситуацией.

Сон важен для восполнения всех ресурсов

Когда активируется симпатическая нервная система, организм производит адреналин и начинает работать интенсивнее: через сердце прокачивается больше крови, через легкие — больший объем воздуха, а зрение и слух обостряются. Вы можете ощущать эти изменения в виде повышенной потливости или учащенного сердцебиения.

Но из-за того, что в праздничные дни мы сталкиваемся со стрессорами регулярно, в работе систем организма, связанных с реакцией «бей или беги», могут произойти долгосрочные изменения — и в конечном итоге это грозит привести к выгоранию.

В частности, это может повысить возбудимость симпатической нервной системы и ослабить действие парасимпатической нервной системы, которая помогает организму погасить реакцию на стресс. Добавьте к этому