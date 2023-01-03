Нужна помощь. Как меняют наше состояние ночные воздушные тревоги

Несколько советов после последних ночных атак дронами

Практичное. Вчера думала о своем состоянии и анализировала состояние тех, с кем в контакте, провела небольшой опрос. После последних ночных атак:



1. Эмоционально мы, взрослые, как будто держимся (можем ощущать некоторую отчужденность, замороженность), а вот тело требует особого внимания. Может быть сонливость, головная боль, напряжение в ЖКТ. Телу нужна помощь. Вчера просила всех ходить много пешком, при любой возможности позволять себе лежать, пить воду, простукивать тело, разминать мышцы. Снова наблюдала, что у меня (и тех, кого спрашивала) сжаты челюсти и подняты плечи (прямо сейчас — попробуйте, сделайте вдох и на выдохе опустите плечи). Может появляться боль в мышцах (возможно, врач посоветует принимать Магне В6). Мы не успеваем восстанавливаться. Враг пытается истощать нас бессонницей. И именно возможность поспать, отдохнуть днем, хоть немного, будет спасительной.

Видео дня

2. Дети могут быть возбужденными, раздражительными, после последних ночных атак многие родители детей всех возрастов рассказывали об истериках «на пустом месте». Дети даже говорят громче, чем в другие дни. Выше чувствительность к прикосновениям, боли. Забывают ходить в туалет. Могут быть либо более болтливыми, либо очень уставшими и молчаливыми. Это тоже отреагирование всего, что мы сейчас выдерживаем.

Прекрасно, если есть возможность гулять. Следует именно в эти дни ставить ограничения на компьютерные игры и мультфильмы с активными действиями (где высокая динамика, много звуков) — важно не допустить еще большего перевозбуждения.

Мы не успеваем восстанавливаться

Нужно быть внимательными к тому, как ребенок сидит, стоит, возможно, касаться, массировать стопы, давать возможность опереться на нас спиной, прыгать на ягодицах. (чтобы больше почувствовать опору), прыгать, как на батуте, обращая внимание на ноги.

Детям мы предлагаем игры, в которых мы могли бы:

— восстановить ощущение границ тела (это и обнимашки, и что-то типа твистера, да и любые телесные игры);

— восстановить ритм, вернуть «контроль над ритмизацией» (это и игра на барабанах, и даже когда мы просто простукиваем ритм ладонями по коленям);

— игры, в которых мы можем потянуться (растянуть мышцы);

— игры на отреагирование агрессии — возможно, домашние кегли, лопание пупырок, разрывание бумаги (и собирание из кусочков коллажей);

— игры, в которых мы можем создать безопасное пространство — это и раскраски, и создание домов, шалашей, а еще — готовить вместе еду;

— если ребенок захочет и сможет, хорошо бы предложить лепку, конструкторы (нам нужно задействовать пространственную ориентацию). У нас вчера была «терапия подарками» — конструкторами: складывали маяк, домик, собирали лампу.

Для взрослых подходят приложения с тетрисом, игры с буквами.

3. На следующий день после ночных атак сложнее сфокусироваться. Все, кто смог работать вчера — гении стрессоустойчивости. Но нужно давать себе возможность отдохнуть. Для тех, кто тормозил — это нормально. Мы могли отвлекаться, не держать концентрацию, по несколько раз читать и переписывать то, что готовили, забывать о планах и встречах.

4. Отношения. На поддержание близости требуются силы. С одной стороны, нам особенно сейчас еще больше нужны отношения, с другой — даже на общение в фейсбуке сил может не хватить. Я вчера на соусе прочла «сильний шлунок» вместо «сливовий цілунок», и уровень концентрации внимания был — «рыбка Дори».

Идет ночь. Пусть она будет спокойная.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь