Пять шагов. Как одновременно исцелить и отношения, и прошлое

Настала пора сделать то, что вы не могли сделать в детстве

Я регулярно рассказываю своим клиентам о том, что кровь из ран, полученных нами в прошлом, просачивается в интимные отношения. Самые распространенные раны — это чувство, что вас постоянно критикуют, контролируют каждый ваш шаг, не уделяют должного внимания, не ценят, игнорируют или не слышат. Все они связаны с тем, как родители вели себя с вами, когда вы были ребенком, и у каждого есть одна или две из них, особенно болезненные. В детстве вашими единственными способами с этим справиться были злость, уход в себя или стремление «вести себя хорошо», то есть подстраиваться, быть тише воды, ниже травы и радовать родителей.



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Что неизбежно происходит в интимных отношениях, так это то, что ваш партнер в какой-то момент задевает эти старые раны — отпускает мимоходом некое замечание, из-за которого вы чувствуете себя жертвой критики, и так далее. Когда это происходит, вы делаете то же, что делали в детстве — дистанцируетесь, стараетесь вести себя хорошо, злитесь. Фактически, вы чувствуете и ведете себя как маленький ребенок.

А затем, как правило, происходит следующее — и именно из-за этого в парах начинаются неприятности:

