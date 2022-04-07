Шок и ступор. Как нам жить после Бучи

Уничтожить нашу нацию, убить нас физически и морально — главная цель тех, кто затеял войну. Давайте не доставим им этого удовольствия

Что я слышу последние дни? Наверное то же, что многие из вас.



После известий из освобожденных городов у многих шок и ступор: тело ломается, повестка дня не формируется, жизнь останавливается. Мы не в состоянии справиться с происходящим на наших глазах.

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Похоже, что остановить нашу жизнь, уничтожить нашу нацию, убить нас физически и морально — главная цель тех, кто затеял войну и весь этот запредельный кошмар.

Давайте не доставим им этого удовольствия. И подумаем, как мы можем оставаться живыми, любящими и дееспособными.

Сейчас мы испытываем глубокое и какое-то многослойное горе. Мы не просто стали свидетелями страшных издевательств, страданий и убийств. Не просто потеряли свои города и дома. Не просто теряем близких, видим их страдания, их разбитую жизнь. Наша собственная жизнь, с ее планами и надеждами частично разрушена.

С одной стороны, мы не можем позволить себе погоревать на полную: сутками рыдать, жаловаться близким, переложить на кого-то более ресурсного свои обязанности, отдать подругам детей и горевать, горевать… Потому что ресурсных и не горюющих в окружении не осталось.

Мы обязаны стать счастливыми и процветать

«Если я начну чувствовать», — говорят мне многие клиенты, — я боюсь развалится на куски и не собраться. А у меня ребенок/волонтерство/родители/ раненые/ домашние/ работа и прочее".

С другой стороны, мы не можем отстраниться полностью. Сделать вид, что «мы в норме». Мы не в норме. Потому что все, с чем мы связаны тысячами жизненных нитей — наши друзья, улицы, кафе, шкатулки, соседи, деревья, огороды — все в огне. Горе пронизывает нашу жизнь.

Так что же делать?

1. Позволить себе чувствовать. Это важно. Не заморозиться. Не превратиться в пепел, не утонуть в мороке. Довериться своим чувствам, не бояться. Как правило, это не заканчивается психозом или очень тяжелым состоянием: поплакала — снова пошла заниматься делами, погрустила — поспала, и так какое-то время. Таким образом мы можем снимать внутреннее напряжение, не загнаться в психосоматику и почувствовать, как именно нам важно выразить горе.

2. Совершить ритуал прощания. Горе не зря окружено ритуалами. Ритуалы помогают поставить безбрежному плачу берега, обуздать страх, взять под контроль расползающуюся во времени беспомощность.

Помянуть тех, о ком вы горюете. Своей громадой или самим. Сходить в церковь, поставить свечку за упокой. Провести вечер в тишине, со свечой или в медитации. Записать свои чувства. Поплакать.

Собраться с друзьями, можно онлайн, и поговорить. Можно попеть. Но обязательно закончить на том, как сейчас живут живые. Не зря же есть пословица: «Мертвых — в землю, живых — за стол».

Принести игрушку или лампадку к двери погибших. Посадить растение: цветок, дерево, куст. И так закончить оплакивать происходящее.

3. Помочь делом. Наше «разобранное состояние» и чувство бессилия во многом связано с несправедливостью и невозможностью помочь «тогда». Но даже сейчас мы можем что-то сделать «в память о…» и так почувствовать облегчение. Любое дело — от помощи в восстановлении городов до простого выполнения своих обязанностей, мы можем завтра посвятить погибшим.

4. Регламентировать поступление информации. Бесконечное просматривание страшных фото кого угодно введет в транс и ужас. Это то, что нужно нашему неприятелю. Но не нам, верно?

Ведь все, что мы делаем в своей жизни, мы делаем с какой-то конструктивной целью: варим еду, гуляем с детьми, помогаем армии — это все зачем-то. Информацию мы тоже потребляем зачем-то. Подумайте, зачем я опять просматриваю те же фото? Я уже все понял и хочу: помочь, отомстить, погоревать, внести свой вклад, быть полезным — что? Чтобы взять свою жизнь под контроль — а это очень важно для чувства стабильности, покоя и счастья, — важно взять под контроль и новостную ленту. Ограничить во времени и количестве источников. И вместо поглощения ужасов и получения травмы свидетеля (есть такое расстройство психики), важно заняться рутиной своей жизни.

5. Поэтому, последнее и самое главное, что нужно сделать для того, чтобы планы по «уничтожению Украины» провалились, — позволить себе жить. Это самое важное. Многие умирающие говорят о том, что им бы очень хотелось, чтобы их смерть не остановила жизнь тех, кого они любят. Напротив, чтобы дорогие сердцу люди жили счастливо, рожали детей, воплощали в жизнь свои мечты, радовались и любили.

Именно это, помимо победы и восстановления страны, становится главной целью нашей жизни. Не дать убить свою жизнь со всеми ее радостями, планами и мечтами. Быть здоровыми, смеяться, заниматься сексом. И давайте не будем манипулировать горем и говорить, что «радоваться не к месту», что «это бездушно» и «как нам не стыдно». Горе должно иметь конец. И каждому для этого нужно свое время: кому-то меньше, кому-то больше. Жизнь должна побеждать смерть. А радость не противоречит памяти и горечи от случившегося. Мы обязаны стать счастливыми и процветать. В память о каждом погибшем.

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