Всего одно слово. Как понять, что вас обманывают

20 марта, 22:03
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Джек Шафер: «Слова изобличают того, кто их использует» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Джек Шафер: «Слова изобличают того, кто их использует» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Джек Шафер
Профессор психологии, бывший спецагент ФБР

Когда лжецы хотят дать правдоподобное объяснение своего поведения, они преуменьшают значение своих действий

Речь отображает мысли и чувства говорящего, а также его намерение проинформировать, убедить, впечатлить слушателей или же ввести их в заблуждение. Слова изобличают того, кто их использует, во лжи, и дают представление о его личностных качествах и поведенческих моделях. Например, слово «просто» указывает на чувство неуверенности в себе и на обман.

Видео дня

Чувство неуверенности в себе

Теги:   Психология Обман Общение Как распознать ложь

Depositphotos
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