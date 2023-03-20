Всего одно слово. Как понять, что вас обманывают

Джек Шафер: «Слова изобличают того, кто их использует» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)

Когда лжецы хотят дать правдоподобное объяснение своего поведения, они преуменьшают значение своих действий

Речь отображает мысли и чувства говорящего, а также его намерение проинформировать, убедить, впечатлить слушателей или же ввести их в заблуждение. Слова изобличают того, кто их использует, во лжи, и дают представление о его личностных качествах и поведенческих моделях. Например, слово «просто» указывает на чувство неуверенности в себе и на обман.



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Чувство неуверенности в себе