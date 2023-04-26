Есть два подхода. Как произвести хорошее первое впечатление

Это актуально и для тех, кто ищет пару, и для тех, кто стремится завести друзей

Мы все знаем, как важно производить хорошее первое впечатление. Те позитивные или негативные чувства, которые мы вызываем у новых знакомых при первом общении с ними, задают курс наших последующих отношений. И это верно независимо от того, ищем ли мы романтического партнера, проходим ли собеседование при приеме на работу или просто перекидываемся парой слов с людьми, случайно оказавшимися рядом.



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В интернете и популярной литературе можно найти множество советов о том, как произвести хорошее первое впечатление. Многие из них противоречат друг другу, поскольку основаны на личном опыте авторов и предпочитаемых ими теориях человеческого поведения. Чтобы за всей этой шумихой отыскать истину, немецкие психологи Михаэль Дюфнер и Саша Краузе решили понаблюдать за реальными знакомствами и выяснить, какие стратегии самопрезентации наиболее эффективны.