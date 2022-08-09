Пять простых шагов. Как повысить самоуважение и уверенность в себе

Все зависит не от того, что мы думаем или чувствуем, а от того, что делаем

Когда мои дети были подростками, они прошли курс Outward Bound. Хотя каждый из них занимался чем-то своим — один пешим туризмом, другой парусным спортом, третий скалолазанием, — основная часть программы была у всех одинаковой: веревочная трасса, полумарафон, три дня самостоятельной жизни в лесу, строительство шалаша и тренинг, как вести себя при встрече с медведем или при падении за борт. Когда они вернулись, их переполняли эмоции: «Ну же! Давай! Я утру тебе нос!»



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Другими словами, их уверенность в себе выросла на 1000 пунктов. Почему? Потому что они провели три недели, постоянно шагая навстречу чуть ли не смертельным опасностям.

И самоуважение, и уверенность в себе, и самооценка идут в комплекте и сводятся к одному: гордитесь ли вы собой, чувствуете ли себя скорее победителем, чем проигравшим. Что этому мешает? Как правило, причина и следствие. Причина — это то, что вы приучили себя быть слишком самокритичными, скорее всего потому, что вас окружали критически настроенные и не готовые поддержать люди. Вы никогда не даете себе поблажки. Даже самая крохотная ошибка — например, подгоревшее печенье — становится еще одним подтверждением вашей несостоятельности и поводом устроить себе очередной выговор. Ваши ожидания невероятно завышены, и мерилом вашей общей компетенции служит все без исключения, даже печенье.

Целью является не результат, а процесс

Но следствием этой непрекращающейся критики становится то, что вы ставите на себе крест, цементируя свое представление о себе. Вы больше не пробуете ничего нового, потому что «знаете», что ничего не получится. Вы отступаетесь от своей мечты, потому что «знаете», что не сможете ее осуществить. Вы — из числа «неудачников»; ваша жизнь сжимается и наполняется смирением. Вы избегаете тех решительных действий, которые могли бы все изменить.

Но пришло время осуществить эти перемены и откорректировать ту историю, которую вы рассказываете себе. Как и в случае с курсом Outward Bound, для того, чтобы повысить самооценку и укрепить самоуважение и уверенность в себе, начинать нужно не с изменения своих эмоций или мышления, а с изменения поведения. Вот несколько советов.

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