Шесть советов психолога. Как помочь партнеру, пережившему травму

Жизнь с тем, кто перенес психологическую травму, может быть непростой: вот что нужно знать и делать

Если вы живете или встречаетесь с кем-то, кто борется с психологической травмой, то, скорее всего, изо всех сил стараетесь проявлять понимание. Но рискну предположить, что временами бывает особенно нелегко, и от того, каким выдался день у вашей половины, зависит и то, каким будет ваш собственный день. Хоть я и не специализируюсь на работе с теми, кто перенес травму, я вижу, что многие партнеры таких людей ищут более эффективные способы совладания и поддержки. Вот некоторые из проявлений, которые они чаще всего упоминают и с которыми пытаются справиться.



Видео дня

Те, кто пережил травму, постоянно сосредоточены на потенциальных проблемах

У тех, кто рос в хаотичной или небезопасной среде или оказывался в такой обстановке уже будучи взрослым, одним из основных способов совладать с ситуацией становится сверхбдительность — привычка постоянно озираться по сторонам и стараться предугадать, что может произойти, чтобы успеть подготовиться к этому: отец пьет, значит, лучше не попадаться ему на глаза; мы в зоне военных действий, значит спать можно, только если кто-то стоит на дежурстве. И хотя в подобных обстоятельствах такое поведение целесообразно, его тяжело отключить даже тогда, когда реальная опасность миновала. В результате постоянно присутствует тревога и внимание само собой концентрируется на негативе, а не на позитиве.

Создается впечатление, что они слишком остро реагируют на самые незначительные мелочи

Вы опоздали в кино, в ресторане заказали на вынос не то блюдо к ужину, не спросили, как прошел день, или сказали что-то саркастическим тоном. Чувства вашего партнера задеты, он рассержен, его переполняют эмоции. Вам кажется, что вы все делаете не так, любая мелочь имеет огромное значение, и вы постоянно в немилости, постоянно вынуждены ходить на цыпочках.

Человек, переживший травму, очень восприимчив

Этим бурным реакциям сопутствует сверхнастороженность и повышенная физическая и психологическая чувствительность. Боль и обиды — подлинные, и их нелегко оставить в прошлом, они не дают покоя на протяжении многих дней. Человек, переживший травму, очень восприимчив, он постоянно считает, что на него нападают, и, как правило, переживает и злится, если его ожидания не оправдываются или если ему кажется, что от партнера исходит негатив или холодность.

Им кажется, что ими пренебрегают, а их чувства преуменьшают

Часто партнеры в ответ говорят этим людям, что то, что их расстроило, не стоит переживаний, — искренне веря, что предложив более разумный и реалистичный взгляд на ситуацию, помогут успокоиться. Но эффект, как правило, обратный: человеку, пережившему травму, не становится спокойнее — вместо этого он лишь думает, что его партнер преуменьшает его чувства, так что становится только хуже. Точно так же, когда партнер допускает оплошность или не выполняет то или иное пожелание — не говорить неким определенным тоном или не опаздывать — человеку, перенесшему травму, кажется, что его просьбы не воспринимаются всерьез или игнорируются. В итоге у партнера возникает ощущение, что он всегда должен делать все правильно, и список того, что нужно делать правильно, бесконечен.

Что же делать, как помочь в такой ситуации? Вот несколько советов:

1. Поймите, что человек, переживший травму, делает все, что в его силах

Хотя в тяжелые дни может быть сложно не уставать и не обижаться из-за бурных проявлений эмоций, контроля каждого шага и критических замечаний, важно понимать, что ваш партнер не стремится нарочно вредить вам, манипулировать вами или мстить за что-то. Он встревожен и спровоцирован; он старается, как может. Тут дело в большей степени в нем, чем в вас.

2. Выбрав спокойный момент, спросите, как вы лучше всего могли бы помочь, когда партнера что-то выводит из себя

Обычно люди, пережившие травму, говорят, что им нужно, чтобы их выслушали или обняли. Чего они не хотят, так это того, чтобы вы злились или убеждали их, что они слишком остро реагируют или ведут себя неразумно — так вы лишь подольете масла в огонь.

3. Обсудите то, что вы чувствуете, и установите границы

Расскажите партнеру, что вы чувствуете, когда его что-то выводит из себя — вас самих охватывает растерянность и тревога. Если вы станете сдерживать свои эмоции, это негативно отразится на вас, так что в итоге вы либо замкнетесь в себе, либо начнете взрываться, подтвердив наихудшие опасения вашего партнера. При этом нужно установить определенные границы: вы готовы выслушать, но не хотите, чтобы вас незаслужено обвиняли или подвергали эмоциональному насилию. В таких обстоятельствах вы оба соглашаетесь притормозить, а затем вернуться к обсуждению вопроса, когда оба успокоитесь. Опять же, просто развернувшись и уйдя со словами, что больше не намерены продолжать разговор, вы лишь спровоцируете ощущение брошенности, тем самым усугубив ситуацию.

4. Сообщайте о любых изменениях планов

Снова-таки, вашего партнера может выводить из равновесия то, что его ожидания не оправдываются. Если вы задерживаетесь или с опозданием понимаете, что купили не ту еду, предупредите его об этом по дороге домой, чтобы для него это не стало неожиданностью. Здесь речь не о том, чтобы чувствовать себя маленьким ребенком, заранее отчитывающимся перед родителями, а о том, чтобы дать партнеру время приспособиться к изменениям.

5. Сосредоточьтесь на положительных моментах

Как и в любых близких отношениях, важно всегда концентрироваться не на том, что вам не нравится, а на том хорошем, что делает ваш партнер, на том, что вы цените. Это поможет изменить психологический климат и дать партнеру позитивную обратную связь о том, что ему удается хорошо.

6. Найдите поддержку для себя

Задумайтесь об индивидуальной поддерживающей психотерапии. Пройдите парную терапию, чтобы в безопасной обстановке выяснить, в чем больше всего нуждается ваш партнер. Запишитесь на разовую консультацию к его психотерапевту, чтобы получить какие-то рекомендации. Пытаться справиться со всем этим самостоятельно может быть утомительно и сложно. Позаботившись о себе, вы сможете наилучшим образом помочь своему партнеру.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Роберта Таибби. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь