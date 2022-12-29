Островок стабильности. Как подводить итоги этого года

Елена Любченко: «Какие действия, ритуалы, навыки, мысли, привычки помогали вам в этом году?» (Фото:Kateryna_Mostova/Depositphotos)

Наши достижения очень зависят от контекста

Удивительный хаос, в котором мы оказались в 2022 году, помогают переживать «островки стабильности» — начиная с утреннего «дежурного» поцелуя и кофе и заканчивая новогодними елками, подарками и глинтвейном.



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Все уже изучили, что наука о мозге настаивает: ритуалы, цикличность и постоянство рутинных вещей помогают нам сохранить здравый смысл. Так вот. Как-то по привычке клиенты начали подводить итоги года. Потому что пора. Так у нас принято. Потому что святое — и мы, может, и не очень вымытые, зато с итогами.

Я горячо поддерживаю все, что намекает на норму и последовательность жизненных циклов, поэтому, несмотря на прилеты, подытожимся.

Но что тут началось!

«Какая-то я не такая прыткая, как в прошлом году»

«Что-то нет сил на грандиозные вещи, а раньше — были»

«Что-то у меня настроение не такое»

«Ничего не достигла из того, что напланировала»

«Что-то во всех сферах жизни я просела»

И мое любимое:

«Какая-то я неудачница, потому что год у меня был ужасный!»

Ну что тут скажешь. Из-за нападения России на Украину почти у всего человечества год выдался скверным. Но я так считаю: «Все живы и здоровы» — это мегакрутое достижение нынешнего года для человека, который живет в наших широтах (опять же, из-за нападения России на Украину).

Я горячо поддерживаю все, что намекает на норму

Наши достижения очень зависят от контекста. Скажем, если мы несемся по холодной пустыне, за нами гонятся голодные гиены, время от времени с неба падают бомбы, а ребенку нужно найти костюм зайчика на праздник Николая, я считаю, что костюм волка и способность хлопать в ладоши во время праздника — это уже очень хорошее достижение.

Или способность работать на старой работе, а не работе мечты.

Или просто эмигрировать в безопасную страну, а не эмигрировать и сразу стать там звездой.

Или приходить в киевскую квартиру и смотреть сериалы под одеялом, а не совершать что-то героическое.

Трудно спорить, что год был уникальным.

Поэтому стоит подвести итоги, учитывая контекст. А именно, подумать:

1. «Что я получил/а в прошлом году?» Обратить особое внимание на нематериальные достижения — они ценны и неотъемлемы. Это то, что теперь с нами навсегда и никто не сможет это отобрать или украсть: чувство единства, идентичности, поддержки, новые ценности, друзья, новые люди и т. д.

2. «Благодаря каким моим качествам я пережил/пережила этот год и справился/справилась с его вызовами?» Это стоит особого внимания, потому что составляет набор качеств, на которые вы можете опереться в самых сложных ситуациях и которые составляют ядро вашей адаптивности и резильентности.

3. Какие мои действия, ритуалы, навыки, мысли, привычки помогали мне в этом году? Что давало мне энергию, делало меня счастливым? Что я хочу продолжать делать и думать?

4. И последнее: «Мои открытия (есть такое слово „инсайты“) 2022? Что я понял/поняла такого, чего не знал/знала раньше?» Это может быть важная рефлексия, которая поможет осознаннее формировать нашу жизненную философию. Именно наша жизненная философия — основа нашего мировоззрения, стратегии нашей жизни и ощущения счастья и смысла, невзирая на любой контекст.

Мы выжили. Мы пережили уникальный опыт, о котором не могли даже грезить в ночных ужасах.

Мы сохранили жизнь, детей, родителей, свой дом, одели и вооружили свою армию, начали новую жизнь в новых странах. Некоторые даже сохранили почти невредимым свой здравый смысл.

Мы поели, с маникюром и в шапке.

И это еще далеко не все наши достижения!

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