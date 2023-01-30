Простенько, но работает. Как улучшить себе настроение

Делайте это каждый день и, возможно, жизнь начнет налаживаться

Что-то последние недели в жизни день сурка. Бесконечно повторяющиеся ритуалы, которые я не выбирала, не планировала и не хочу. Погоду эту не хочу. Лица эти в экранах не хочу. Бойню не хочу. Списки погибших. Темноту. Февраль не хочу.



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Знаю, что всем тяжело. Знаю, что многим хуже. И, открою вам секрет: то, что «многим еще хуже», вообще не ободряет.

То, что « многим еще хуже», вообще не ободряет

Вот это вот «многим еще хуже» помогает, конечно, замолчать и не грузить других своими проблемами. Помогает заткнуть куда-то свою боль и усталость. Помогает отключить свою жизнь — мечты, желания, планы…

Но нисколько не ободряет! Наоборот, прибивает окончательно.

«А что же мне поможет?» — подумала я. И придумала «треккер смыслов». Может, вам тоже нужен — делюсь:

1. Каждый день (как правило в конце дня) я стала вспоминать значимое событие дня — что было важного сегодня? Для меня это про создать, узнать, придумать, порефлексировать.

2. Какие были радости? Радости лучше осознавать в процессе и смаковать (вкусное, приятное, теплое, милое, доставляющее удовольствие).

3. Какую принесла пользу? (ЗСУ, клиенты, волонтерство, деньги).

Важно себе напоминать, так как элементарное осознание социально значимого результата повышает серотонин и самоуважение.

4. Медитация (йога, поток, осознанность, тонкое) — не знаю куда отнести, но без этого у меня день насмарку.

Так вот. Стала я это все осознавать и приумножать. И жизнь начала налаживаться. Простенько, но работает. Наслаждайтесь.

Текст публикуется с разрешения автора

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