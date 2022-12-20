Жизнь на два города или две страны. Как поддерживать близость на расстоянии

Эти семь советов помогут сохранить отношения

Сейчас многие украинские семьи живут на два города или даже на две страны. Мужья и жены, родители и дети долго не видят друг друга. Это порождает очень много напряжения, и мы уже сейчас видим рост разводов, расставаний и в целом увеличение несчастья в парах. Все это печально.



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Можно ли здесь как-нибудь помочь?

Конечно, можно, но советы будут актуальны для тех пар, у которых были хорошие отношения до войны, а на фоне разлуки эти отношения начали разрушаться. Потому что те пары, которые и так трещали по швам, подобными советами, скорее всего, никак не спасти, потому что эмоциональная близость была потеряна давно.

Поэтому вот она, основная причина разрушения отношений на расстоянии — потеря близости.

Что такое близость или эмоциональная близость в паре?

Это отношения, основанные на взаимной любви, принятии партнера таким, как есть, уважении, искренней заинтересованности в судьбе партнера, общих интересах, совместной деятельности. Развитие этих навыков ведет к возникновению и углублению эмоциональной близости, управляемой таким гормоном, как окситоцин (гормон привязанности и любви).

Сейчас немного расшифрую этот список.

Любовь, думаю, материя для большинства пар в той или иной степени известна.

А вот то, что я имею в виду под «принятием партнера таким, как есть», требует уточнения. Речь не идет о том, что вы должны терпеть токсическое поведение или немотивированную агрессию в вашу сторону, манипуляции и т. д. Речь идет о характере партнера, его привычках, предпочтениях, каких-то особенностях личной истории, относящихся к его индивидуальности и уникальности. Что-то мы можем принимать более или менее хорошо, а что-то нам может и не нравиться или раздражать. Идеального партнера не существует, и примирение с некоторыми особенностями является той ценой, которую мы платим за отношения, однако она должна быть в пределах нормального.

Другие пункты из перечня факторов, способствующих поддержанию эмоциональной близости, думаю, тоже понятны.

Долговременный стресс разрушает близость

Так как поддерживать близость теперь, зная, из чего она состоит?

Предлагаю семь пунктов, выполняя которые вы улучшите ваши отношения на расстоянии.

1. Принятие обоюдного решения о вынужденном временном расставании или продолжении расставания из-за войны.

2. Совместная забота о детях.

3. Усиление эмоциональной близости благодаря проведению качественного времени и совместной деятельности.

4. Не откладывать жизнь на потом — жизнь в разлуке есть. Отдых, спорт, развлечения и тому подобное для самого себя, по возможности и по обстоятельствам.

5. Разрешение конфликтов в паре «здесь и сейчас».

6. Интимная близость на расстоянии.

7. Работа над своим уровнем стресса, отрицательным эмоциональным фоном, тревогой; принятие обстоятельств непреодолимой силы.

Кратко расшифрую каждый пункт.

1. Часто встречается такая ситуация: кто-то из супругов хочет уехать, а второй партнер не согласен или кто-то выталкивает за границу, а второй не хочет покидать страну.

Вот здесь вам необходимо достичь полного согласия, потому что решение должно стать фундаментом для переживания длительной разлуки, а не основой для конфликтов, претензий и недоверия.

2. Как бы то ни было, забота о детях должна быть разделена максимально равномерно, особенно в тех моментах, которые касаются принятия решений относительно будущего детей, их воспитания, обучения, здоровья и т. д.

Потому часто кто-то из родителей пытается избегать этой ответственности, мотивируя это занятостью, расстоянием или еще чем-то подобным, но оправданий здесь не может быть никаких. Кроме случаев, когда кто-то из родителей находится в зоне боевых действий или попал в оккупацию, потому что это уже обстоятельства непреодолимой силы.

Если один из родителей избегает ответственности, в паре растет напряжение, и это закономерно, ведь принимать вышеуказанные решения в отношении детей — огромная ответственность, и ее необходимо с кем-то делить.

3. Необходимо организовать качественное время вместе и совместную деятельность. Окситоцин — гормон близости — имеет конкретные условия для выработки в организме. Это физический контакт, например, объятия, общение и общая занятость. Физический контакт пока недоступен, но это не значит, что нужно избегать друг друга: если вы будете это делать, уровень окситоцина будет падать и в конце концов вы потеряете связь друг с другом.

Поэтому важно выделять время на общение с партнером, переписку, скайп-колы и совместную деятельность. Например, можно согласовывать время для совместного просмотра фильмов, спорта, приготовления и приема пищи, прогулок и т. д.

Будьте креативны и расширяйте границы возможного.

4. Не откладывать жизнь на потом — жизнь в разлуке есть. Отдых, спорт, развлечения и тому подобное для самого себя, по возможности и по обстоятельствам.

Здесь добавлять нечего — и так понятно, что вы должны отдыхать и перезаряжаться, иначе либо впадете в депрессию, либо заболеете другим способом.

5. Не откладывайте конфликты на потом. Это уменьшает выработку окситоцина и отношения полетят вверх ногами. Если вы не умеете разрешать конфликты — обратитесь к психологу и/или читайте соответствующую литературу.

Будьте ответственными взрослыми людьми: сами по себе проблемы не рассасываются, а только накапливаются.

6. Интимная близость на расстоянии. Здесь вы должны включить фантазию и выйти за пределы стыда. Ведите интимную переписку, делайте комплименты, разработайте систему интимных встреч в сети и иногда встречайтесь на нейтральной территории, если есть такая возможность. Важно понимать, что интимная жизнь не останавливается, и хотя ее форма не удовлетворительна на сто процентов — это лучше, чем ничего. Некоторые пары выходят на новый уровень доверия, открытости и принятия. Пользуйтесь этим.

7. Следует помнить, что фоновый и длительный стресс разрушает близость, теплоту в отношениях и эмпатию. Ваше здоровье в ваших руках — обязательно применяйте антистрессовые меры. Следите за уровнем тревоги, качеством сна, отдыхом и т. д. Помните: вы должны быть мужественными и принять обстоятельства непреодолимой силы как есть. Если не удается, обязательно обратитесь за помощью к психологу.

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