Стремитесь все контролировать? О чем это говорит

Чтобы справиться с проблемой, лежащей в основе, придется изменить свой образ мышления

Думая о тех, кто борется с тревогой, мы обычно представляем себе беспокойных людей, которые просыпаются в 3 часа ночи, мучаясь мыслями о завтрашнем дне. Или тех, кто страдает генерализованным тревожным расстройством и чей разум постоянно напряжен — тех, кто постоянно озирается по сторонам или мысленно просчитывает наихудший сценарий развития ситуации. Или жертв обсессивно-компульсивного расстройства, при котором тревога связана с определенными триггерами — такими как прикосновение к дверным ручкам или возможно оставленная включенной плита, — и влечет за собой поведенческие компульсии — мытье рук, тройную проверку того, выключена ли плита.

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Но кроме того бывают и «сдерживатели тревоги», люди, которые говорят, что не испытывают беспокойства, хотя им и движет именно оно . Почему они его не ощущают? Потому что еще в раннем возрасте научились выстраивать свою жизнь так, чтобы избегать тревожных ситуаций. Вот некоторые особенности таких людей.

Черно-белое мышление

Есть два пути — правильный и неправильный, и если поступать правильно, проблем не возникнет. Жесткость помогает сдерживать тревогу: когда вы точно знаете, как следует делать те или иные вещи или поступать в тех или иных обстоятельствах, и действуете именно так, тогда вам нет необходимости переживать о возможных неприятностях. Это может относиться как к повседневным ситуациям, например, как заправлять постель или наводить порядок на кухне, так и к более серьезным вопросам, например, как вести себя с другими людьми или разрешать споры.

Чрезмерная зависимость от заведенного распорядка

Сдерживатели тревоги, как правило, выстраивают свою жизнь в соответствии с определенным распорядком. Если вы будете делать одно и то же каждый