Стремитесь все контролировать? О чем это говорит
Роберт Таибби: «Выяснение того, чье видение ситуации правильное, может привести к ссорам» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
Чтобы справиться с проблемой, лежащей в основе, придется изменить свой образ мышления
Думая о тех, кто борется с тревогой, мы обычно представляем себе беспокойных людей, которые просыпаются в 3 часа ночи, мучаясь мыслями о завтрашнем дне. Или тех, кто страдает генерализованным тревожным расстройством и чей разум постоянно напряжен — тех, кто постоянно озирается по сторонам или мысленно просчитывает наихудший сценарий развития ситуации. Или жертв обсессивно-компульсивного расстройства, при котором тревога связана с определенными триггерами — такими как прикосновение к дверным ручкам или возможно оставленная включенной плита, — и влечет за собой поведенческие компульсии — мытье рук, тройную проверку того, выключена ли плита.
Но кроме того бывают и «сдерживатели тревоги», люди, которые говорят, что не испытывают беспокойства, хотя ими движет именно оно. Почему они его не ощущают? Потому что еще в раннем возрасте научились выстраивать свою жизнь так, чтобы избегать тревожных ситуаций. Вот некоторые особенности таких людей.
Черно-белое мышление
Есть два пути — правильный и неправильный, и если поступать правильно, проблем не возникнет. Жесткость помогает сдерживать тревогу: когда вы точно знаете, как следует делать те или иные вещи или поступать в тех или иных обстоятельствах, и действуете именно так, тогда вам нет необходимости переживать о возможных неприятностях. Это может относиться как к повседневным ситуациям, например, как заправлять постель или наводить порядок на кухне, так и к более серьезным вопросам, например, как вести себя с другими людьми или разрешать споры.
Чрезмерная зависимость от заведенного распорядка
Сдерживатели тревоги, как правило, выстраивают свою жизнь в соответствии с определенным распорядком. Если вы будете делать одно и то же каждый