Самая эффективная мера. Как справиться со стрессом

Энергию, которая вырабатывается в результате стресса, можно использовать для повышения своей производительности

Кажется, сегодня невозможно взять в руки смартфон или открыть ноутбук, чтобы при этом не наткнуться на статью о пагубном влиянии стресса. Нас засыпают советами о том, как справиться с ним, начиная с медитации и заканчивая прогулками по лесу. Но известно ли вам, что самая эффективная мера, которую можно предпринять для борьбы со стрессом, связана с тем, как вы его воспринимаете?



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Энергию, которая вырабатывается в результате стресса, можно использовать для того, чтобы повысить свою адаптивность и производительность. Например, один из моих клиентов, назовем его Рэем, работает врачом скорой помощи. Недавно ему поставили диагноз синдром раздраженного кишечника (СРК), и он начал посещать психологические консультации, чтобы научиться лучше справляться со стрессом. Симптомы СРК имеют тенденцию ухудшаться при стрессе и включают в себя запор, диарею, боль в животе и вызывающий чувство неловкости метеоризм.

«В больнице бывает так много пациентов, что я часто пропускаю перерывы для похода в туалет. И тогда стресс от невозможности посетить уборную выводит меня из себя. Я думаю, что это еще больше усугубляет мой СРК», — рассказал Рэй. — «Это просто кошмар. В нашем отделении и без того не хватает персонала, поэтому когда я покидаю рабочее место, на остальных сотрудников ложится огромная нагрузка. Мне нужно найти какой-то способ лучше с этим справляться».

Стресс может быть полезен

Я спросила Рэя: «Каким образом стресс, вызываемый СРК, может быть для вас полезен?» Подумав пару секунд, он ответил: «Из-за него я стал уделять особое внимание перерывам и придерживаться более здорового рациона».

«То есть стресс, связанный с СРК, заставляет вас лучше заботиться о себе в рабочее время. Изменилось ли что-нибудь вне работы после того, как вам поставили диагноз?» — продолжила я.

«Да», — сказал Рэй. — «Я начал заниматься спортом в выходные дни. У меня дома был велотренажер, но я никогда им не пользовался. Теперь я начинаю утро с тренировки и благодаря этому стал лучше себя чувствовать».

Тогда я спросила Рэя: «Как вы думаете, улучшение рациона, регулярные тренировки и перерывы для посещения туалета могут принести долговременную пользу для здоровья?»

«Конечно!» — ответил он. — «Думаю, в итоге это поможет мне вести более здоровый образ жизни в долгосрочной перспективе».

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что мы можем