Выходим на тонкий лед. Что нужно, когда вокруг только хаос?

Начав практиковать ответственность, можно добиться большей определенности в жизни, ощущения контроля, перспективы движения

Я абсолютно убежден, что любые изменения начинаются с самого себя. История показывает нам, как ее могут менять спонтанные вспышки народных масс, но все равно наступает время, и из тех масс выходят личности, которые дальше начинают с этим что-то делать. Удачно или нет, благородные преследовались цели или не совсем — все это личности, которые взяли на себя ответственность.

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И здесь уж речь должна идти о качестве личности. О масштабах этой личности, ее образованности, опыте, нравственности и т. д. Но для меня как психотерапевта очевидный критерий — это то, является ли эта личность психологически здоровой.

И здесь мы выходим на тонкий лед, кто может сказать вообще, что является нормой в здоровье? Тем более в психологическом? Я не знаю ответа на эти вопросы.

Но.

Правду трудно выдержать

Есть важное «но»: имея дело с таким существом, как человек, мы должны исходить из практической стороны дела.

Хочу сосредоточиться только на ответственности, хотя следует говорить и об эмоциональных травмах, среде, ценностях и т. д.

Что мы знаем о жизни? Гарантирована ли нам любовь до смерти? Или, может, счастье? Может, есть однозначный прогноз того, что кто станет миллионером, достигнет профессионального успеха, сохранит здоровье до глубокой старости?

Простой ответ известен каждому: гарантий нет.

Но вот, что можно о жизни сказать точно: вы будете страдать, болеть, будут страдать и болеть ваши близкие, а тогда и вы, и они умрете. Вероятность этих событий сто процентов.

Круто, да? Вот эту правду мало кто хочет принимать, потому что она настолько очевидна, что лучше ее вытеснить в тень. Правду тяжело выдержать. А кто говорил, что будет легко? Даже наше рождение было болезненным, так что уж говорить обо всей жизни в целом?

Немного пессимистично, — скажете вы и будете правы. Но тот, кто меня знает, знает, что я почему-то не пессимист, хоть и апеллирую в своей деятельности к таким вот вещам. Я просто психотерапевт, такая у меня работа. Врач тоже предупреждает, что будет с нашим телом со временем или если мы будем экспериментировать с ним не в том направлении.

Почему полезно учиться брать на себя ответственность?

Потому что плохое и так случится, но нужно взять ответственность для того, чтобы оно не случилось тогда, когда можно было бы этого избежать . Также ее нужно брать, чтобы жизнь не ударила вас слишком крепко, чтобы вы были готовы к каким-то обстоятельствам непреодолимой силы.

Так вот. Об ответственности, наконец, а точнее о том, как начать ее практиковать и уже через некоторое время достичь стабильности в жизни, большей определенности, ощущения контроля, перспективы движения.

Что еще нужно, когда вокруг только хаос?

Вот коротко некоторые принципы в практике ответственности:

— надейтесь на лучшее и готовьтесь к худшему;

— научитесь принимать жизнь такой, как она есть;

— тренируйтесь принимать обстоятельства непреодолимой силы;

— примите свою уязвимость и смертность;

— учитесь любить себя и других людей;

— развивайте характер;

— найдите свой личный смысл жизни, раскрывайте свой человеческий потенциал;

— держите слово;

— помогайте по мере сил тем, кто в этом нуждается.

Конечно, я представил не весь перечень, как можно учиться брать ответственность, вы можете делать свой список, чтобы он выполнял свою функцию.

Текст публикуется с разрешения автора

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