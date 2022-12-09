Выходим на тонкий лед. Что нужно, когда вокруг только хаос?
Роман Мельниченко: «Найдите свой личный смысл жизни» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)
Начав практиковать ответственность, можно добиться большей определенности в жизни, ощущения контроля, перспективы движения
Я абсолютно убежден, что любые изменения начинаются с самого себя. История показывает нам, как ее могут менять спонтанные вспышки народных масс, но все равно наступает время, и из тех масс выходят личности, которые дальше начинают с этим что-то делать. Удачно или нет, благородные преследовались цели или не совсем — все это личности, которые взяли на себя ответственность.
И здесь уж речь должна идти о качестве личности. О масштабах этой личности, ее образованности, опыте, нравственности
И здесь мы выходим на тонкий лед, кто может сказать вообще, что является нормой в здоровье? Тем более в психологическом? Я не знаю ответа на эти вопросы.
Но.
Правду трудно выдержать
Есть важное «но»: имея дело с таким существом, как человек, мы должны исходить из практической стороны дела.
Хочу сосредоточиться только на ответственности, хотя следует говорить и об эмоциональных травмах, среде, ценностях
Что мы знаем о жизни? Гарантирована ли нам любовь до смерти? Или, может, счастье? Может, есть однозначный прогноз того, что кто станет миллионером, достигнет профессионального успеха, сохранит здоровье до глубокой старости?
Простой ответ известен каждому: гарантий нет.
Но вот, что можно о жизни сказать точно: вы будете страдать, болеть, будут страдать и болеть ваши близкие, а тогда и вы, и они умрете. Вероятность этих событий сто процентов.
Круто, да? Вот эту правду мало кто хочет принимать, потому что она настолько очевидна, что лучше ее вытеснить в тень. Правду тяжело выдержать. А кто говорил, что будет легко? Даже наше рождение было болезненным, так что уж говорить обо всей жизни в целом?
Немного пессимистично, — скажете вы и будете правы. Но тот, кто меня знает, знает, что я почему-то не пессимист, хоть и апеллирую в своей деятельности к таким вот вещам. Я просто психотерапевт, такая у меня работа. Врач тоже предупреждает, что будет с нашим телом со временем или если мы будем экспериментировать с ним не в том направлении.
Почему полезно учиться брать на себя ответственность?
Потому что плохое и так случится, но нужно взять ответственность для того, чтобы оно не случилось тогда, когда можно было бы этого избежать. Также ее нужно брать, чтобы жизнь не ударила вас слишком крепко, чтобы вы были готовы к каким-то обстоятельствам непреодолимой силы.
Так вот. Об ответственности, наконец, а точнее о том, как начать ее практиковать и уже через некоторое время достичь стабильности в жизни, большей определенности, ощущения контроля, перспективы движения.
Что еще нужно, когда вокруг только хаос?
Вот коротко некоторые принципы в практике ответственности:
— надейтесь на лучшее и готовьтесь к худшему;
— научитесь принимать жизнь такой, как она есть;
— тренируйтесь принимать обстоятельства непреодолимой силы;
— примите свою уязвимость и смертность;
— учитесь любить себя и других людей;
— развивайте характер;
— найдите свой личный смысл жизни, раскрывайте свой человеческий потенциал;
— держите слово;
— помогайте по мере сил тем, кто в этом нуждается.
Конечно, я представил не весь перечень, как можно учиться брать ответственность, вы можете делать свой список, чтобы он выполнял свою функцию.
Текст публикуется с разрешения автора
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