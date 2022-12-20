Вам понадобится план. Как справиться с навязчивыми желаниями

Весь секрет в том, чтобы выяснить, что провоцирует тягу, и разработать план

Тяга — это внезапное навязчивое желание выкурить сигарету, выпить алкоголя, объесться, посмотреть порно, что-либо купить и так далее. Иногда это неотъемлемая часть физиологической зависимости, требующей медицинской помощи.

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Но сейчас мы поговорим о тех желаниях, которые появляются и исчезают, и, как правило, провоцируются стрессом того или иного рода — гневом, тревогой — либо сопряжены с привычными моделями поведения: бокал мартини — это награда за сегодняшнюю усердную работу или способ развлечь себя, когда скучно или одиноко.

Если вы стремитесь победить ту или иную тягу и хотите реже действовать на автопилоте и лучше управлять своим поведением и своей жизнью, решение состоит из двух частей: заранее разработать план и применять его, когда почувствуете охватывающее вас навязчивое желание. Вот с чего нужно начать.

Часть 1. Разработайте план

Найдите заменители. Чтобы победить тягу к чему-либо, нужна не железная сила воли, а действие, которое вы будете выполнять взамен. Беспроигрышный вариант