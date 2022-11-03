Пять шагов к исцелению. Как избавиться от сожалений

Чтобы изменить то, что вы чувствуете, придется изменить свою точку зрения

Сожаление — это ощущение печали или разочарования из-за чего-то, что мы не в силах изменить. Нам хотелось бы все переделать, но приходится мириться с тем, что произошло. Иногда боль сожалений преследует человека на протяжении всей его жизни. Печаль может мешать добиваться поставленных целей, общаться с другими людьми или испытывать радость.



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Сожаления бывают двух видов:

— вызванные бездействием: о том, чего мы не сделали, например, не окончили высшее образование, не начали свое дело или не пригласили на свидание кого-то, к кому были неравнодушны.

— вызванные действием: о том, чего не стоило делать, например, садиться за руль в нетрезвом виде, изменять супругу или обижать близкого человека.

Бронни Уэйр, медсестра паллиативного отделения, записывала предсмертные сожаления своих пациентов. Она издала эти заметки в виде ставшей бестселлером книги под названием Пять главных сожалений умирающих. Вот эти пять основных обнаруженных ею сожалений: