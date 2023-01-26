Нервозность и плохое настроение? Шесть вещей, которые помогут разобраться в себе

Помните о том, что эмоции следуют за мыслями

У всех бывают дни или часы, когда настроение резко падает. Вы становитесь нервозными, злыми, подавленными, грустными, тревожными, беспокойными, расстроенными. Иногда вы знаете, почему так происходит — волнуетесь из-за презентации на работе, или тяжело переживаете недавнее расставание, или не выспались и в голове туман. Но бывает, что причина вам не известна — кажется, что настроение внезапно меняется без всякого основания, или, хотя вы не можете точно определить, что вас беспокоит, проявляются соматические симптомы — усталость и головная боль, делая вас раздражительными.

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