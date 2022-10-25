Нормальная жизнь во время войны. Это возможно?

Даже если это кажется неосуществимым, это реально

Что, если не война и постоянная угроза погибнуть самому или потерять кого-то из родных, может вызвать наибольший стресс? Мало что. Так поставим жизнь на паузу и будем ждать завершения войны? К сожалению, этого не удастся сделать даже при желании. Жизнь идет только вперед, а влияние длительного стресса никак не поможет переживать войну.



Видео дня

Есть ли при этих обстоятельствах хоть какой-то выход? Возможно ли нормально жить во время войны? Об этом и поговорим дальше.

Когда я спрашивал дедушку, как они жили во время войны, он отвечал: «Просто жили». Тогда мне было трудно понять, что он имел в виду, я думал: «Ну как можно просто жить, если идет война?» А они пережили трехлетнюю оккупацию на Житомирщине, борьбу военных с местным населением из-за подозрений в сотрудничестве с партизанами, обстрелы села советскими войсками, боевые действия вокруг села, потому что неподалеку проходил тот самый «Рубеж мужества» и т.д. Дедушке и таким пацанам, как он, еще и платили деньги за то, что они стаскивали трупы военных в братские могилы. «Просто жили», — говорил он.

Если вы прячетесь, как страус, немедленно извлеките голову из песка и составьте план

Сейчас, будучи опытным психотерапевтом, сам переживая войну, продолжая работать с клиентами, страдающими от нее тем или иным образом, и вспоминая опыт людей, переживших войны в прошлом, я ищу ответ на такой вопрос: как нам адаптироваться к войне так, чтобы просто жить, ведь от стресса и тревог сейчас страдает и умирает, возможно, не меньше людей, чем на передовой.

С чего нам следует начать наше путешествие от сильного стресса, вызванного войной, который нас точно разрушит морально, психологически или даже физически к «просто жить во время войны»? И возможно ли это вообще? Скажу, точно: в той или иной степени снизить стресс и адаптироваться к нормальной жизни во время войны возможно.

С точки зрения психологии мы можем различить наше приспособление к войне на три категории:

— слияние с войной;

— вытеснение войны;

— адаптация.

Первые два способа не принесут пользы и будут разрушать нашу жизнь, а третий способ поможет использовать любые моменты затишья и безопасности для проживания полноценной жизни. Давайте разберемся.

Слияние с войной

Это ваш способ жить во время войны, если вы постоянно в тревоге, даже если вам и вашим близким прямо сейчас ничего не угрожает. Вы постоянно в пабликах вычитываете все новые ужасы, не можете переключиться на другие новости, состояния, чувства. Таким образом вы постоянно в стрессовом состоянии, и только вопрос времени, когда что-то сломается в вашем психологическом или физическом здоровье. Конечно, кто-то сильнее сливается и уже на транквилизаторах или антидепрессантах, а кому-то нужны месяцы, чтобы добить свои запасы здоровья.

Вытеснение войны

Это ваш способ жить во время войны, если вы делаете вид, что ничего не происходит. Прячетесь в своей избушке и полностью отгораживаетесь от происходящих вокруг новостей и процессов, думая, что если не вы смотрите, не думаете, то этого и нет. А потом оказываетесь совершенно не готовы к новым атакам на города, безработице, зиме без света и т.д. И когда такие моменты наступают, то происходит полное шока новое осознание войны, не меньшее по интенсивности, чем 24 февраля. Жить нужно в контакте с реальностью, и это ведет нас к третьей категории.

Адаптация к войне

Адаптация — это способ взаимодействия, при котором мы не сливаемся, но и не вытесняем. Мы мобилизованы и готовы к такой реальности, как она есть, и действуем соответственно. Стресс значительно снижается, появляется пространство для наслаждения жизнью, и, по принципу компенсации, в спокойное время наверстают все те радостные моменты, которые нам так необходимы для того, чтобы «просто жить». Кажется, что это невозможно, но это реально.

Лучший пример, которым можно проиллюстрировать адаптацию к жизни с опасностью — это управление авто. Человек от страха управлять через практику и изучение ПДД приходит к тому, что начинает даже получать радость во время процесса вождения. Но это не отменяет смертельной опасности, постоянно угрожающей водителю, стоит ему хоть на минуту расслабиться и забыть, что он за рулем.

Поэтому, если мы не сливаемся с войной, но и не вытесняем опасность, вполне можем настроить свою жизнь так, чтобы она имела мгновения радости, уюта, близости, реализации и т.д.

Какие шаги вам помогут?

Главный шаг — это сознательное принятие реальности как она есть. А главный критерий в такие времена — готовься к худшему, но надейся на лучшее.

Если вы тревожный человек — обратитесь немедленно за помощью к психиатру или психологу. Они помогут устранить чрезмерную тревогу, и это не приведет к нежелательным последствиям для здоровья. Также нужно наладить сон, не затягивайте с этим.

Если вы прячетесь, как страус, немедленно извлеките голову из песка и составьте план, как вы будете действовать при различных гипотетических ситуациях, о которых вас предупреждают специалисты: воздушная тревога, приближение врага к вашему месту жительства, отсутствие света, тепла и воды. Сделайте запасы лекарств для ваших хронических болезней и других лекарств, необходимых при заболеваниях зимой. Держите часть средств наличными деньгами. Сделайте запасы консервов и круп. Такие действия значительно упрощают тревогу и создают управляемый стресс, что ведет к адаптации во время войны.

И когда выпадает время без воздушных тревог, наслаждайтесь этими моментами: гуляйте на природе, работайте, общайтесь с близкими людьми и друзьями, готовьте вкусную еду, слушайте музыку и танцуйте или пойте, смотрите приятные фильмы и сериалы, учитесь и просто живите.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь