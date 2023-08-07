Богатство — это для других? Что влияет на уровень вашего дохода
Мария Винницкая: «То, сколько вы зарабатываете, зависит от ваших установок, мыслей и убеждений» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Отказ от новых вызовов ограничивает возможности для роста
То, сколько вы зарабатываете, зависит от ваших установок, мыслей и убеждений, сформировавшихся с детства, от родительской семьи и прошлого опыта. Жизненные установки относительно денег определяют ваш подход к работе и управлению деньгами. Они также обуславливают вашу самооценку и подсознательное ощущение того, «сколько вам можно иметь», а что — «уже слишком».
Далее приведены несколько примеров негативных жизненных установок по отношению к деньгам:
«Деньги — корень всего зла» — эта фраза указывает на негативное восприятие денег как источника проблем и конфликтов.
«Деньги не могут сделать счастливыми» — недоверие и страх перед деньгами.
«Богатство — это для других, а не для меня» — ощущение недостаточной самоценности и возможности получения высокого дохода.
«Я никогда не буду иметь достаточно денег» — ограничение возможностей заработка и неверие в свои силы.
«Богатым становятся только путем обмана или обкрадывания других» — отсутствие готовности выдерживать риски, открывать свое дело и работать над ростом дохода.
«Деньги — это зло, и их следует избегать» — негативное восприятие денег, которое приводит к избеганию работы над финансовым ростом.
«Быть богатым — это нечестно или незаслуженно» — негативный взгляд на успех и страх достичь высокого уровня дохода.
Ваша мотивация — это ваш бензин
«Деньги не имеют значения, главное — любовь и семья» — обесценивание финансового успеха и достатка.
«Если заработок большой — все пойдет на уплату налогов и зарплаты» — незнание, как вести бизнес, или страх не создать прибыль.
«Деньги делают людей жадными и бездушными» — убеждение, что деньги меняют характер и ценности человека к худшему.
Таких «вшитых в сознание» фраз у вас может быть много. Они могут звучать голосами родителей и других значимых взрослых и отражать их истории, а не вашу, но если не провести инвентаризацию этих программ, они будут определять параметры именно вашего дохода — сейчас и в будущем.
Различные негативные взгляды на деньги, которые ограничивают ваши возможности достижения финансового успеха, — это как вирусы, борьба с которыми отнимает много сил, а в нашем случае — энергии, которая могла бы быть направлена на ваш достаток и благополучие.
Вот какие преграды формируются на пути к успеху: