Мария Винницкая: «То, сколько вы зарабатываете, зависит от ваших установок, мыслей и убеждений» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)

Отказ от новых вызовов ограничивает возможности для роста

То, сколько вы зарабатываете, зависит от ваших установок, мыслей и убеждений, сформировавшихся с детства, от родительской семьи и прошлого опыта. Жизненные установки относительно денег определяют ваш подход к работе и управлению деньгами. Они также обуславливают вашу самооценку и подсознательное ощущение того, «сколько вам можно иметь», а что — «уже слишком».

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Далее приведены несколько примеров негативных жизненных установок по отношению к деньгам:

«Деньги — корень всего зла» — эта фраза указывает на негативное восприятие денег как источника проблем и конфликтов.

«Деньги не могут сделать счастливыми» — недоверие и страх перед деньгами.

«Богатство — это для других, а не для меня» — ощущение недостаточной самоценности и возможности получения высокого дохода.

«Я никогда не буду иметь достаточно денег» — ограничение возможностей заработка и неверие в свои силы.

«Богатым становятся только путем обмана или обкрадывания других» — отсутствие готовности выдерживать риски, открывать свое дело и работать над ростом дохода.

«Деньги — это зло, и их следует избегать» — негативное восприятие денег, которое приводит к избеганию работы над финансовым ростом.

«Быть богатым — это нечестно или незаслуженно» — негативный взгляд на успех и страх достичь высокого уровня дохода.

Ваша мотивация — это ваш бензин

«Деньги не имеют значения, главное — любовь и семья» — обесценивание финансового успеха и достатка.

«Если заработок большой — все пойдет на уплату налогов и зарплаты» — незнание, как вести бизнес, или страх не создать прибыль.

«Деньги делают людей жадными и бездушными» — убеждение, что деньги меняют характер и ценности человека к худшему.

Таких «вшитых в сознание» фраз у вас может быть много. Они могут звучать голосами родителей и других значимых взрослых и отражать их истории, а не вашу, но если не провести инвентаризацию этих программ, они будут определять параметры именно вашего дохода — сейчас и в будущем.

Различные негативные взгляды на деньги, которые ограничивают ваши возможности достижения финансового успеха, — это как вирусы, борьба с которыми отнимает много сил, а в нашем случае — энергии, которая могла бы быть направлена на ваш достаток и благополучие.

Вот какие преграды формируются на пути к успеху: