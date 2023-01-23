Между страхом перед жизнью и страшной жизнью. Почему я остаюсь в Украине

Полгода, которые я провела за границей, для меня четко уложились в статус «не жизнь»

Жить в Киеве, куда прилетает, или ехать за границу для меня, в моем возрасте и с моим опытом, предстает как вопрос выбора между страхом перед жизнью и страшной жизнью.



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Полгода, которые я провела за пределами Украины, для меня четко уложились в статус «не жизнь». Собственно, в эти шесть месяцев, находясь вовне, я честно признала, что не живу собственную жизнь, ту, которая осталась в Украине, дома, среди людей, с которыми меня связывает множество разных отношений, где происходит война — самое большое из значимых событий, формирующих ту же жизнь и ее опыт.

«Не жить» может стать интересным приключением на короткое время: мы путешествуем и отдыхаем в других местах, потому что в это время мы не живем — еще Фрейд сравнивал путешествие с маленькой смертью. Но не жить долго — довольно некомфортное состояние, и я выбрала возвращаться в «страшную жизнь».

С позиции «не жить» гораздо легче понять, что такое жить. Жить — это быть постоянно связанным с окружающим миром процессами идентификации, памяти и опыта. Это кажется само собой разумеющимся, когда живешь в стране, где родился и принял осознанное решение остаться и жить.

Идентичность

Мы привыкли думать об идентичности как о чем-то устоявшемся, но это процесс, к тому же межсубъектный и почти ежесекундный.

Мы постоянно обретаем себя, имея, конечно, базовый текст или концепцию того, кто мы есть. Но ты всегда тот, кем ты есть по отношению к кому-то другому.

Не жить — довольно некомфортное состояние

В своей культуре, в своем обществе совокупность отношений с другими работают на концепцию собственного Я, они ее подтверждают, дополняют, расширяют, предоставляют возможности понимать себя или сигнализируют о происходящих с тобой изменениях.

В чужих культуре и обществе совокупность отношений с другими, наоборот, даже постоянную концепцию Я подвергает постоянному сомнению.

Многое из того, кем или чем ты являешься, перестает работать в отношениях с другими. Ты должен или перевыдумать себя, или существенно трансформировать, что бесспорно является возможностью, если раньше ты «спал», не жил и получил шанс все изменить, но, если ты любишь себя таким как есть, привык к себе, то с возрастом становится слишком дорогой личной ценой это менять.

Память

Мы живем в мире объектов, которые уже давно не являются для нас чистыми, все они — коннотаты. В них зашифрована наша культура, наш образ жизни и сотни историй, отчего все вокруг выглядит так, а не иначе.

Это наши воспоминания, покрывающие наш привычный мир.

Вы знаете, почему стволы фруктовых деревьев на Киевщине иногда побелены, как гремит крышка от мусорного контейнера утром, что означает «кравчучка», где вкусный кофе, а где нет, по одежде вы можете примерно понять кое-что о человеке, который перед вами, по кварталам города — его историю, по граффити и татуировкам — что важно для людей здесь и сейчас. Слова «венок», «яйцо», «совок», «йолка» или «пчелы» для вас имеют другие толкования.

Когда в конце ноября я вижу в окнах зажженные свечи, мое сердце сжимается памятью моей семьи. Когда я иду по улице Вены и вижу на брусчатке или стене памятную табличку с фамилиями еврейской семьи, которая была выселена и убита, мне тоже грустно, но между мной и этой трагедией — другая история, которая не была прочувствована и пережита как та, первая, в рассказах моей бабушки.

Память разворачивает перед нами невидимые истории нашей жизни здесь и сейчас, если мы дома, и страницы справочных ресурсов и рассказов других людей, когда мы за границей.

Опыт

Он о наших способах действовать и строить отношения. Довольно много лет я как этнический психолог изучала, как действуют и строят отношения в разных культурах. Для меня это не должно быть странным или непонятным.

Но это немного истощало, и хотя именно категория опыта наиболее важна и нужна, и именно ради нее стоит путешествовать, менять страны, общества, статусы, ты все равно понимаешь, что в то время, пока ты приобретаешь новый опыт новой культуры, ты теряешь опыт, который приобретает твоя страна в очень непростых условиях. Ты становишься эмоционально и действенно изъятым из него, и возврата в опыт, к сожалению, не будет. Этот опыт не будет лично твоим и непосредственным.

Мой выбор жить в Украине всегда был сознательным, я не хотела жить где-то в другом месте ни когда была молодой, ни сейчас. Поэтому опыт Украины, проходящий вне моего непосредственного восприятия, для меня — потеря.

А еще жить — это быть связанным любовью. Но здесь и рефлексировать нечего.

Текст публикуется с разрешения автора

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