Нет ничего важнее. Главный элемент хороших отношений

2 января, 22:13
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Тайлер Джеймисон: «В здоровых отношениях мы чувствуем себя в полной безопасности» (Фото:Văn Thắng/Pexels)

Тайлер Джеймисон: «В здоровых отношениях мы чувствуем себя в полной безопасности» (Фото:Văn Thắng/Pexels)

Тайлер Джеймисон
Психолог, доцент Университета Нью-Гэмпшира

Внимание, спойлер: это не общение

Пока вы не начали сомневаться во всем, что знаете об отношениях — да, общение действительно важно. То, как мы разговариваем друг с другом, играет большую роль, и стоит уделить время овладению навыками коммуникации. Однако, изучая романтические отношения не протяжении более чем 15 лет, я пришла к выводу, что доверие важнее. Сейчас объясню, почему.

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Что такое доверие?

Социологи полагают, что доверие включает в себя:

Теги:   Психология Женщины Мужчины Советы психолога Отношения

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