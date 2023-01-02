Нет ничего важнее. Главный элемент хороших отношений

Внимание, спойлер: это не общение

Пока вы не начали сомневаться во всем, что знаете об отношениях — да, общение действительно важно. То, как мы разговариваем друг с другом, играет большую роль, и стоит уделить время овладению навыками коммуникации. Однако, изучая романтические отношения не протяжении более чем 15 лет, я пришла к выводу, что доверие важнее. Сейчас объясню, почему.



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Что такое доверие?

Социологи полагают, что доверие включает в себя: