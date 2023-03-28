Если вы решили жить вместе. Три темы, которые стоит перед этим обсудить

Кристина Браун: «Поговорить об этом не поздно даже после переезда» (Фото:Krakenimages.com/Depositphotos)

Все пройдет более гладко, если вы сначала побеседуете об этих трех вещах

Партнеры, живущие вместе, как правило, приходят к этому значимому этапу в своих отношениях одним из двух способов — некоторые клинические психологи называют их «скольжение vs принятие решения». Совместное проживание может начаться без особых раздумий, словно бы само по себе, или его можно тщательно обдумать и спланировать.



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Некоторые пары могут считать совместное проживание проверкой перед будущим браком. Другие не ставят перед собой цель оформлять отношения, и в таком случае совместное проживание может быть наивысшим проявлением серьезности их намерений.

Более 25 лет я работаю терапевтом и исследователем отношений. Основываясь на своих исследованиях и клиническом опыте, я рекомендую парам обсудить, какое значение имеет для них совместное проживание, до того, как они его начнут. Это позволит партнерам сформировать реалистичные ожидания, договориться о распределении ролей и попрактиковаться в общении.

Мы с коллегами разработали список тем, которые партнерам стоит обсудить до того, как они окажутся под одной крышей, — или даже после этого, когда коробки с вещами уже будут распакованы. Эти темы можно разбить на три основные категории.