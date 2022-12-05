Последняя капля. Что делать, когда заканчиваются силы

Елена Любченко: «Когда нет сил на «самопочинку и улучшение, достаточно просто наблюдать свое состояние» (Фото:Engine Akyurt/Pexels)

Самое эффективное, что мы сейчас можем — пережить это и не сойти с ума

Села поработать, пока есть свет и связь. Вдруг услышала у соседей зверский крик. Жуткий, громкий, ничем не сдержанный.



В голове пронеслось: сколько поводов так вопить есть у каждого из нас каждый день, сколько тех криков так и осталось у нас, сколько застряло где-то внутри.

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Воображение рисует самое страшное, потому что сосед на нуле. Подышала, собралась с силами, звоню.

— Привет, слышала крики, ты как там?

— Ой, извини, весь дом наверняка испугала, но это была последняя капля!

Как оказалось, в прямом смысле. От постоянных отключений сломался бойлер, голова в мыле, воды нет. Киевская классика.

Ну, вопрос без звездочки. Голову домыли у нас, все устроили. И вот я теперь сижу и думаю о «последней капле».

Каждый из нас имеет право заботиться о себе

О том, что у каждого свой специальный набор боли, свои накопления испытаний, свой банк силы и свой край, своя «последняя капля», когда прорывает: в машине, наедине, у терапевта, с подругой, под душем, под одеялом с ноутом и Холостяком…

Опытные ученые говорят, что если прорывает, если есть возможность так вопить, материться, трясти, реветь, то надо это делать (безопасным для всех способом), и оно очень полезно.

Еще они говорят, что бывают состояния, когда стресс затягивается и затягивает, становится хроническим, когда даже на такой «тупой вопль» керосина не хватает. Когда нет силы на «самопочинку» и улучшение.

И тогда — еще раз повторяю — достаточно просто наблюдать свое состояние. Просто отдыхать. Спать. Оставить себя в покое. Не движить. Отцепитесь от себя с самосовершенствованием и эффективностью. Самое эффективное, что мы сейчас можем — пережить этот трэш и не сойти с ума. Это уже будет очень хороший результат. И искусная жизненная эффективность.

<...>

На днях меня спросили, что украинцев держит?

Что дает силы и веру все это выдерживать?

1. «Зато» У нас отобрали комфорт, зато у нас есть дом, свобода, право жить, так как хотим. Любовь, подлинная жизнь, человеческие ценности. Зато мы не рабы.

2. Юмор. Как же я нахохоталась за это время. Международный зум под одеялами и секс рядом с кипящим чайником — это цветочки национальной креативности.

Существа не понимают, что эволюционно побеждают более умные и креативные гомо сапиенсы, а не тупые и агрессивные.

3. Чудо. Не сдать страну через три дня — чудо. Крушить вторую армию мира — чудо. Азовсталь — чудо. ВСУ — чудо. Украина и волонтеры — чудо.

А вы на чем держитесь?

Я знаю, что в последние дни многие думают, сколько он или она еще выдержит, и прикидывает варианты.

Это важно: иметь вариант Б. Сохранить здоровье. Быть в комфорте. Иметь счастливую жизнь. Наслаждаться, а не страдать.

Каждый из нас имеет право заботиться о себе. Выбирать счастье и комфорт. Не выдерживать. Иметь предел. Брать паузу. Ставить в приоритет родных и детей.

Мы имеем на это право.

Текст публикуется с разрешения автора

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