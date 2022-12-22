Честность или любезность? Четыре совета, как ладить с людьми

Нужно найти баланс между откровенностью и благожелательностью

Ладить с людьми — значит балансировать между честностью и добротой. Люди хотят и того, и другого, в идеале — одновременно, по крайней мере, так они говорят. Почему же мы не можем просто всегда быть и честными, и добрыми?



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Это идеализация, поскольку очевидно, что бывают моменты, когда наше искренняя точка зрения не покажется доброжелательной тому, с кем мы ею поделимся. Что люди действительно готовы принять, так это правильное чередование честности и доброты в зависимости от ситуации.

Вы спрашиваете друга, как у него дела. Он делится своими последними новостями. Чего он хочет? Что ж, возможно, он чувствует легкую неуверенность и ему нужно подтверждение того, что он на правильном пути, или сочувствие по поводу того, что он сейчас переживает. Или, может быть, поскольку вы друзья, его интересует ваше откровенное мнение, ваш честный взгляд на ситуацию, в которой он оказался.

Мы все бываем и жесткими, и ранимыми — все зависит от ситуации

Если вы не предложите ему ничего, кроме поддержки, он может подумать, что вы стремитесь угодить или подыгрываете ему: «Почему ты не можешь просто честно сказать то, что думаешь?» Если предложите честную критику — может подумать, что вы недостаточно доброжелательны: «Почему нельзя просто проявить любезность?» Он не обязательно знает, чего хочет от вашего общения, а вы и подавно. Вам приходится угадывать, и иногда вы можете ошибаться.

В любых близких отношениях для того, чтобы чувствовать себя уверенно, людям нужны честность и одобрение. Поначалу это легко. На раннем этапе любой дружеской связи мы искренне поддерживаем друг друга. Свежесть и надежность новой дружбы сближает нас. Но затем все немного усложняется. Проходит совсем немного времени, и вот нам уже приходится разбираться, когда стоит расставлять локти, говоря то, что мы действительно думаем, а когда прижимать их, оставляя свою точку зрения при себе.

Высказывать одобрение или свое подлинное мнение? Потакать или говорить прямо?