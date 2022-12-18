Три «слепых пятна». Чего мы можем не знать о любви

Любовь слепа, но не настолько, как вы могли бы подумать

Любовь слепа, популярное телешоу производства Netflix, позиционирует себя как эксперимент, цель которого — выяснить, можно ли влюбиться, не видя друг друга. Свидания проходят в специальных «капсулах», где участников программы отделяет друг от друга стена, и объявить о помолвке пары должны до того, как встретятся лицом к лицу. Предполагается, что если между вами установится достаточная эмоциональная близость, внешность уже не будет иметь значения. Привлекательность — это нечто более глубокое, чем физический облик, и для того, чтобы двое почувствовали себя готовыми вступить в брак, может хватить нескольких недель.



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Как исследователь отношений, я вижу, как десятилетия исследований в области психологии воплощаются в Любовь слепа и других телешоу. Недавно мы вместе с моей коллегой, доктором Лорен Харрис, проанализировали один из выпусков Любовь слепа в режиме реального времени в соцсетях, и разбор часового эпизода занял у нас два часа — потому что нам было что сказать.

Ниже приведены три научные концепции, которые объясняют некоторые «слепые пятна» в восприятии любви в целом и любви на телешоу в частности.