Без критики и зависти. 10 признаков здоровых отношений

В основе лежит баланс между собственной автономией и потребностью в другом человеке

Так много людей мечтают о счастливых отношениях, но так редко они встречаются. Почему? Как показывает психологическая практика, чтобы быть в здоровых отношениях, нужно самому быть здоровой, зрелой и открытой личностью.



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Но мало кто из нас таковым является — большинство застревают в детских травмах и пытаются их компенсировать за счет партнера. Иногда это срабатывает, когда партнеры «совпадают» травмами и могут закрыть друг другу душевные дефициты. Счастье в таких отношениях может быть эпизодическим, но со временем все равно возникнет необходимость перехода на более зрелый уровень.

Итак, когда мы говорим о здоровых и зрелых отношениях, на что мы можем ориентироваться?

Далее приведу основные признаки:

1. Искренняя заинтересованность жизнью партнера. Невмешательство, ненавязывание своего мнения, не контроль. Без советов, критики и зависти. Это возможно только в том случае, если мы видим в партнере отдельную личность со своими взглядами, достижениями и неудачами. Когда интересно, что он думает, что чувствует и к чему стремится. Для этого и себя нужно ощущать такой же отдельной взрослой личностью.

Для здоровых отношений важно быть отдельной взрослой личностью

2. Осторожность к чувствам друг друга. Близость в паре предполагает знание слабых и болезненных мест в душе партнера . И самое бережное отношение к ним формирует доверие и безопасность в отношениях — когда знаешь, что никто не будет тебя «жалить» в самое чувствительное, не будет давить на уязвимые зоны.

3. Базовое доверие. Оба партнера честны друг перед другом, признают собственную неидеальность и возможные ошибки, готовы уступать и изменяться. Важно, чтобы это был взаимный процесс, который помогал бы отношениям укрепляться, а доверию расти.

4. Способность прощать. Это сложный процесс для обоих. Просящий извинения предполагает, что ошибся, возможно, разочаровал или оскорбил близкого человека. А прощающий готов понять и принять другого. Это бывает нелегко и требует внутренних усилий.

5. Благодарность. Когда мы благодарны партнеру за то, что он есть, что он рядом и делает многое для нас и для отношений, формируется взгляд на любовь, как на дополнительный ресурс, который приумножает наши силы и становится опорой. И когда мы делаем что-то для другого и для отношений, сами чувствуем себя более наполненными.

6. Общие идеалы и ценности. Вы можете отличаться личными качествами, иметь разные взгляды и увлечения, не во всем соглашаться друг с другом, но базовые ценности, взгляды на глобальные вещи должны быть общими — принципы и границы нормы, понимание добра и зла, планы на будущее.

7. Взаимозависимость. Несмотря на то что для здоровых отношений важно быть отдельной взрослой личностью, очень важно признать и определенную зависимость от партнера. Это признание своей уязвимости и потребности в отношениях является непростым, но решающим шагом в формировании прочной связи. Именно это позволяет чувствовать ценность отношений, проходить через конфликты, не разрушая свой союз, распределять обязанности и принимать решения, учитывая интересы партнера, искать точки соприкосновения, а не разделения. Именно этот баланс между собственной автономией и потребностью в другом — фундамент построения счастливых отношений.

8. Сексуальное желание. Возможно, со временем сексуальное влечение будет меняться и не будет таким горячим, но в любом случае партнер должен привлекать вас физически. И это будет уже не о внешности и теле. Чем больше близости будет между партнерами, тем разнообразнее станет сексуальная жизнь, и она не ограничится физическим контактом. Не стоит полагать, что секс — это лишь на период влюбленности, а дальше становятся важнее обязанности и построение общего будущего. Секс — яркий показатель отношений на уровне мужчин и женщин, и именно он делает эти отношения живыми. Развивайте свой эротический интеллект, исследуйте, что именно доставляет любимому человеку удовольствие, обсуждайте это и практикуйте.

9. Отсутствие иллюзий. Никакие отношения не обходятся без конфликтов, ревности, потерь и необходимости защищать свои границы. Важно, чтобы оба партнера понимали, что только из-за противоречий мы можем расти. Проходя вместе через испытания и оставаясь вместе, вы не только укрепляете свои отношения, но и развиваетесь как личность.

10. Любовь. Это самый важный компонент, лежащий в основе отношений и помогающий сохранять их надолго. Если влюбленность — это трейлер к кино, где показаны самые яркие моменты, то любовь — это фильм, где вы сами режиссеры и актеры. Поэтому создавайте свою любовь вместе, изучая друг друга и делая шаги навстречу.

Вообще, здоровые отношения могут выглядеть даже скучными, потому что обычно у них нет бурных ссор и примирения, перерывов и восстановления, скандалов с выяснением того, кто кого оскорбил. В них нет места насилию и есть уважение к себе и к другому, которое сильнее любых правил и норм. И именно тогда мужчина и женщина могут создать свои отношения, в которых они будут счастливы. Со всеми их недостатками и преимуществами, ошибками и правильными поступками, неудачами и выигрышами. Это как плести собственный узор, уникальный и красивый.

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