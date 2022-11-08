От чего сейчас больше всего страдает психика киевлян и как с этим справиться
Киев во время отключения электроэнергии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Нервы, энергия и здоровье называются модным словом «ресурс», и он не бесконечен
С первого дня войны я консультирую киевлян. Вообще, я консультирую людей отовсюду, и вместо «киевляне» можно говорить «украинцы», но сегодня именно о киевлянах. Здесь моя самая большая экспертиза.
Так вот.
Я видела и слушала разных киевлян:
— с тревожными чемоданами и детьми на руках в первые дни кошмара;
— под обстрелами в подвалах своих домов;
— сплоченных и адреналине на ночных вахтах ТрО;
— киевлян в первых открытых кафе Подола;
— киевлян, хоронивших близких.
Сирены, ночи в паркинге, освобожденные Буча и Ирпень, бомбардировка, минирование, подготовка к химическому/биологическому/фосфорному/тактическому ядерному… — это все о киевлянах последних девяти месяцев.
Принятие решений очень утомительно
Киевляне знают, в какую сторону ложиться на улице, если ядерка, и где безопасное место в доме.
Киевляне оставались в городе, возвращались, становились сильнее, адаптировались, выходили на работу, привозили семьи и детей.
Каждая такая «смена контекста», каждый очередной кризис стоит нервов, психических и физических усилий, энергии и здоровья.
Нервы, энергия и здоровье называются модным словом «ресурс». И он не бесконечен.
Сейчас киевляне моются по графику отключения, переходят проезжую часть в гирляндах, готовят в налобных туристических фонариках, выруливают на перекрестках из 8 полос без светофоров и изучают с детьми звезды на небе, не выходя из своих темных многоэтажек.
Они донатят, волонтерят, возобновляют бизнесы, закупают дрова и горючее на зиму, непрерывно адаптируются и юморят.
Жизнь киевлян — это борьба с бесконечным хаосом, попытка сохранить адекватность и норму, а еще — огромное количество решений в сутки.
Вы же знаете, что принятие решений очень утомительно? Даже маленьких даже неважных решений. Мозг тратит энергию на любое:
«Что это хлопнуло, везти ли в понедельник ребенка в садик, что надеть, чтобы не заледенеть на работе, по какой дороге ехать», — и так сотнями в сутки…
И когда вишенкой на торте нужно еще угадать, к примеру, «то просто болтовня мэра/вице-премьера/ТВ/подставьте свое, или действительно нужно срываться, бежать, что-то придумывать, чтобы спасать себя и детей?» — происходят очень большие энергозатраты.
Из-за количества решений киевляне сильно истощаются. Они не всегда замечают это, но я вижу трансформацию в течение этих месяцев. Кое-кто уже на грани.
Я это все к чему? Судя по заявлениям, которые иногда делают наши властные мужи и дамы, те властные мужи и дамы совсем не в курсе психического состояния соотечественников.
Итак, мужи и дамы, обратите внимание. Психика киевлян стальная, несомненно, но и она может лопнуть. Это стоит учитывать, прежде чем делать заявления о ядерках, эвакуации трех миллионов, и т.д.
То же самое советую делать и службам новостей. Понимаю, что исключительно в профессиональном угаре хочется немного добавить драматизма к скучной киевской повседневности. Хочу предупредить: киевляне уже изучают, можно ли за такую дезинформацию и моральные издевательства штрафовать на много денег.
А соотечественникам рекомендация от специалистов по критическим состояниям:
— Нам действительно полезно сокращать количество решений в сутки.
— Больше рутины, привычной, спокойной.
— Меньше информации (по ней мы тоже постоянно принимаем решение, сравниваем, решаем, кто прав, «куда бежать» и «что хватать» — поэтому мозг перенасртаивается и устает).
— Больше выпечки, свечей, тепла, покоя, книг.
— Тепло очень важно для снижения тревожного состояния, расслабления, нормализации — позаботьтесь о том, чтобы согреваться.
— И побольше сна. Спать при первой возможности и при малейшей надобности.
Так сможем лучше сберечь психологическое состояние.
Налобные фонарики нам в помощь!
Текст публикуется с разрешения автора
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