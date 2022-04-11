Даже во время войны. Как выстраивать полноценную жизнь в сложных условиях

Наталья Кадя: «Больше общайтесь с теми, кто способен вас понять и поддержать» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)

Отмечайте ваш личный рост после прохождения каждого сложного этапа

Если ждать, пока «все будет хорошо», можно не дождаться. Если ждать, что все закончится и будет «как раньше», никогда так не произойдет. Если пытаться в этом новом, порой ужасном контексте держаться за то, к чему привыкли в мирное время, можно потерять и надежду на будущее, и веру, и себя.



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Так, как было — не будет. Будет по-другому. Будет так, как поступим. Каждый из нас. На своем фронте.

Сегодня — о том, как жить, работать, развиваться, если каждый миг жизни стал настоящим подарком.

Достопримечательность для бойцов офисного фронта: как развивать резильентность для жизни во время и после войны?

Резильентность — это способность преодолевать серьезные жизненные трудности, добиваться успеха и не продолжать развиваться, несмотря на сложные условия. То есть резильентность — это способность человека или социальной системы выстраивать нормальную, полноценную жизнь в сложных условиях.

Задача резильентности — управлять и изменять то, что можно изменить, принимать то, что изменить невозможно и не переставать развиваться.

Компоненты для развития:

— социальные связи;

— забота о себе;

— самосознание;

— вера без ожиданий.

Как тренировать резильентность:

1. Поддерживайте здоровый образ жизни. То, как вы думаете, влияет на то, что вы чувствуете. Именно ваше мышление определяет либо вашу готовность преодолевать препятствия, либо выбор позиции жертвы по отношению к происходящему. Мы не в силах изменить войну, но в наших силах занимать активную позицию для помощи другим, максимальной заботы о себе и дисциплине выполнения ежедневных задач.

Каждый миг жизни стал настоящим подарком

2. Рассматривайте кризис как контекст, а не непреодолимое препятствие. Вы не можете изменить тот факт, что происходит стрессовое событие, но попытайтесь посмотреть за пределы настоящего и увидеть, как в будущем обстоятельства изменятся в лучшую сторону. Обратите внимание на любые способы, с помощью которых вы можете уже чувствовать себя получше, сталкиваясь с подобными ситуациями.

3. Принимайте изменения как часть жизни. Определенные цели, которые вы имели до того, вы больше не сможете реализовать из-за того, что происходит. Способность принимать обстоятельства, которые вы не можете изменить, поможет фокусироваться на обстоятельствах, на которые вы способны повлиять.

4. Знакомьтесь с собой по-новому в новой реальности. Отслеживайте, какие новые черты в себе вы заметили: как изменились ваши предпочтения, изменились ли ценные и важные для вас вещи. Отмечайте ваш личный рост после прохождения каждого сложного этапа.

5. Действуйте. Основа нашей резильентности лежит в нашей личности. Важной предпосылкой резильентности является базовая забота о себе: ежедневное движение, качественный сон и здоровое питание — это гигиенические нормы для поддержания психоэмоционального здоровья.

6. Занимайте социально активную позицию. Социальное взаимодействие и поддержание социальных связей — это эволюционная потребность мозга. Человек испытывает психологическую сохранность через качественное взаимодействие с другими. Приоритезируйте взаимодействие и коммуникацию с теми людьми, которые способны вас понять, поддержать, общение с которыми усиливает стойкость, веру в себя и свои возможности. Минимизируйте коммуникацию с токсичными людьми, даже если это ваши близкие.

Текст публикуется с разрешения автора

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