Даже во время войны. Как выстраивать полноценную жизнь в сложных условиях

11 апреля, 18:33
Цей матеріал також доступний українською
Наталья Кадя: «Больше общайтесь с теми, кто способен вас понять и поддержать» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)

Наталья Кадя: «Больше общайтесь с теми, кто способен вас понять и поддержать» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)

Наталья Кадя
Эксперт по нейроменеджменту, нейроисследовательница, коуч по развитию лидерства

Отмечайте ваш личный рост после прохождения каждого сложного этапа

Если ждать, пока «все будет хорошо», можно не дождаться. Если ждать, что все закончится и будет «как раньше», никогда так не произойдет. Если пытаться в этом новом, порой ужасном контексте держаться за то, к чему привыкли в мирное время, можно потерять и надежду на будущее, и веру, и себя.

Видео дня

Так, как было — не будет. Будет по-другому. Будет так, как поступим. Каждый из нас. На своем фронте.

Сегодня — о том, как жить, работать, развиваться, если каждый миг жизни стал настоящим подарком.

Достопримечательность для бойцов офисного фронта: как развивать резильентность для жизни во время и после войны?

Резильентность — это способность преодолевать серьезные жизненные трудности, добиваться успеха и не продолжать развиваться, несмотря на сложные условия. То есть резильентность — это способность человека или социальной системы выстраивать нормальную, полноценную жизнь в сложных условиях.

Задача резильентности — управлять и изменять то, что можно изменить, принимать то, что изменить невозможно и не переставать развиваться.

Компоненты для развития:

— социальные связи;

— забота о себе;

— самосознание;

— вера без ожиданий.

Как тренировать резильентность:

1. Поддерживайте здоровый образ жизни. То, как вы думаете, влияет на то, что вы чувствуете. Именно ваше мышление определяет либо вашу готовность преодолевать препятствия, либо выбор позиции жертвы по отношению к происходящему. Мы не в силах изменить войну, но в наших силах занимать активную позицию для помощи другим, максимальной заботы о себе и дисциплине выполнения ежедневных задач.

Каждый миг жизни стал настоящим подарком

2. Рассматривайте кризис как контекст, а не непреодолимое препятствие. Вы не можете изменить тот факт, что происходит стрессовое событие, но попытайтесь посмотреть за пределы настоящего и увидеть, как в будущем обстоятельства изменятся в лучшую сторону. Обратите внимание на любые способы, с помощью которых вы можете уже чувствовать себя получше, сталкиваясь с подобными ситуациями.

3. Принимайте изменения как часть жизни. Определенные цели, которые вы имели до того, вы больше не сможете реализовать из-за того, что происходит. Способность принимать обстоятельства, которые вы не можете изменить, поможет фокусироваться на обстоятельствах, на которые вы способны повлиять.

Читайте также:
Елена Любченко
Елена Любченко
Шок и ступор. Как нам жить после Бучи

4. Знакомьтесь с собой по-новому в новой реальности. Отслеживайте, какие новые черты в себе вы заметили: как изменились ваши предпочтения, изменились ли ценные и важные для вас вещи. Отмечайте ваш личный рост после прохождения каждого сложного этапа.

5. Действуйте. Основа нашей резильентности лежит в нашей личности. Важной предпосылкой резильентности является базовая забота о себе: ежедневное движение, качественный сон и здоровое питание — это гигиенические нормы для поддержания психоэмоционального здоровья.

6. Занимайте социально активную позицию. Социальное взаимодействие и поддержание социальных связей — это эволюционная потребность мозга. Человек испытывает психологическую сохранность через качественное взаимодействие с другими. Приоритезируйте взаимодействие и коммуникацию с теми людьми, которые способны вас понять, поддержать, общение с которыми усиливает стойкость, веру в себя и свои возможности. Минимизируйте коммуникацию с токсичными людьми, даже если это ваши близкие.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Life
Оставайтесь в курсе событий из жизни звезд,
новых рецептов, красоты и моды
Каждую среду
Depositphotos

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Психология Жизнь

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X