Учимся жить в войне. Пять вещей, которые нужно перестать делать прямо сейчас

То, что у вас выше всех поднялось давление после новостей, не помогает ни пострадавшим, ни воинам, ни победе

Сейчас буду говорить как кандидат психологических наук и эксперт в резилиентности с большим стажем.



Пятый месяц мы с вами учимся жить в войне:

— реагировать на экстремальные события;

Видео дня

— справляться с эмоциями;

— переживать горе;

— строить отношения с собой и другими.

Каждый справляется, как может, и все мы учимся.

Так вот. Люди, изучающие резилиентность и поведение в войне, доказательно утверждают, а я лично люто плюсую:

1. То, что вы очень сильно страдаете или у вас выше всех поднялось давление после новостей, не помогает ни пострадавшим, ни воинам, ни победе.

2. То, что вы доводите себя до психологического истощения, бессонницы и бессилия — это не признак того, что вы очень добрый человек или больше всех любите свою страну.

Мы можем выбрать другое поведение

Это признак того, что у вас плохо с навыками резилиентности, психогигиеной и вы не умеете элементарно о себе заботиться.

3. «Мольбами или проклятиями проблемы не решаются». Но ими можно накрутить себе давление и довести до истощения.

4. Просмотрами по 50 разу видео со взрывами и оторванными конечностями война не выигрывается. Это — не сострадание, это — смакование ужасных деталей и вредная — даже не бесполезная, вредная — трата времени. Доказанный наукой факт.

5. То, что вы пятый месяц только плачете, злитесь и ничего больше, хотя живете в относительной безопасности, совершенно не помогает тем, за кого вы страдаете. Часто именно так люди напуганные и с недостаточной психологической зрелостью, снимают с себя ответственность.

Но все мы учимся.

Психологическую зрелость можно развивать, эмоциями — учиться управлять, а зависание за ужасными новостями можно сокращать.

Мой текст — информация к размышлению: что, как и зачем вы делаете. Мы можем выбрать другое поведение, научиться успокаивать эмоции, находить источники энергии и радости.

Об этом с начала войны у меня было много публикаций .

Стенания или упреки в том, что кто-то неправильно горюет, никому не помогают. А конкретные действия: донаты, волонтерство — помогают.

Текст публикуется с разрешения автора

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