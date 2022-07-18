Учимся жить в войне. Пять вещей, которые нужно перестать делать прямо сейчас
Елена Любченко: «Психологическую зрелость можно развивать» (Фото:AndrewLozovyi/Depositphotos)
То, что у вас выше всех поднялось давление после новостей, не помогает ни пострадавшим, ни воинам, ни победе
Сейчас буду говорить как кандидат психологических наук и эксперт в резилиентности с большим стажем.
Пятый месяц мы с вами учимся жить в войне:
— реагировать на экстремальные события;
— справляться с эмоциями;
— переживать горе;
— строить отношения с собой и другими.
Каждый справляется, как может, и все мы учимся.
Так вот. Люди, изучающие резилиентность и поведение в войне, доказательно утверждают, а я лично люто плюсую:
1. То, что вы очень сильно страдаете или у вас выше всех поднялось давление после новостей, не помогает ни пострадавшим, ни воинам, ни победе.
2. То, что вы доводите себя до психологического истощения, бессонницы и бессилия — это не признак того, что вы очень добрый человек или больше всех любите свою страну.
Мы можем выбрать другое поведение
Это признак того, что у вас плохо с навыками резилиентности, психогигиеной и вы не умеете элементарно о себе заботиться.
3. «Мольбами или проклятиями проблемы не решаются». Но ими можно накрутить себе давление и довести до истощения.
4. Просмотрами по 50 разу видео со взрывами и оторванными конечностями война не выигрывается. Это — не сострадание, это — смакование ужасных деталей и вредная — даже не бесполезная, вредная — трата времени. Доказанный наукой факт.
5. То, что вы пятый месяц только плачете, злитесь и ничего больше, хотя живете в относительной безопасности, совершенно не помогает тем, за кого вы страдаете. Часто именно так люди напуганные и с недостаточной психологической зрелостью, снимают с себя ответственность.
Но все мы учимся.
Психологическую зрелость можно развивать, эмоциями — учиться управлять, а зависание за ужасными новостями можно сокращать.
Мой текст — информация к размышлению: что, как и зачем вы делаете. Мы можем выбрать другое поведение, научиться успокаивать эмоции, находить источники энергии и радости.
Об этом с начала войны у меня было много публикаций.
Стенания или упреки в том, что кто-то неправильно горюет, никому не помогают. А конкретные действия: донаты, волонтерство — помогают.
Текст публикуется с разрешения автора
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ
Больше блогов здесь
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
материалов раздела Life
новых рецептов, красоты и моды