Обратите на это внимание. Восемь признаков травмы

Травма — одно из самых сложных с психологической точки зрения человеческих переживаний

«Травма» — это собирательный термин, охватывающий множество событий: в числе прочего это может быть пережитое изнасилование; утрата близкого человека; сексуальное, физическое или психологическое насилие, перенесенное в детстве; возвращение с войны, на которой погибла большая часть однополчан; получение приговора за преступление, которого не совершал; неизлечимое заболевание; буллинг на рабочем месте; созерцание травматического происшествия; потеря опеки над детьми; синдром опустевшего гнезда и многое другое.



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Мелкие неприятности, с которыми мы имеем дело почти ежедневно, не являются травмами. Внезапно обнаружить, что разрядился автомобильный аккумулятор, застрять в пробке на несколько часов или оказаться под проливным дождем без зонта — все это примеры повседневных неудач, не считающихся травматическими событиями.

Как утверждает психиатр Джудит Льюис Херман в своей фундаментальной работе, посвященной травмам, «травматические события являются из ряда вон выходящими не потому, что происходят редко, а потому, что они превосходят обычные адаптивные способности человека».

Хотя люди переживают травму по-разному, любой травматический опыт, как правило, выводит из строя психологические и биологические системы, необходимые для нормальной жизнедеятельности.

Не все травматические переживания состоят из одних и тех же компонентов. Но те восемь составляющих, что перечислены ниже, подтверждены многими исследованиями.