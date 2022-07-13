Нас всех отбросили на годы назад. Как вернуть себе свою жизнь

Елена Любченко: «Сейчас тот случай, когда все средства хороши, если помогают» (Фото:KoolShooters/Pexels)

Нам предстоит навести порядок в своих домах и душах, а затем заново наполнить их ценностями и смыслами

За последние недели от вернувшихся в Киевскую область клиентов я узнала много способов восстановления домов от нашествия.



Разрушать — быстро, восстанавливать — долго, сложно, требует много терпения и усилий. Кстати, с психикой точно так же. Травму можно нанести за день, а терапия нужна годами.

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Так вот. После нашествия россиян люди:

— вымывают свои дома медицинским спиртом, да не простым, а тем, которым стерилизуют операционные;

— ионизируют комнаты и чердаки;

— используют все виды бытовой химии;

— просвечивают синими лампами;

— полностью снимают обои и полы;

— перекрашивают все, что только можно перекрасить;

— приглашают священников для освящения, окропления и изгнания нечисти;

— проводят огненные ритуалы прямо в доме или во дворе.

Вообще, владельцы домов проводят много всяких ритуалов, потому что у них остается не только ощущение отвращения и брезгливости после посещения их жилищ русскими «освободителями», но и чувство осквернения места силы, своего пространства, воплощенной мечты.

Нам сейчас трудно обрабатывать все сложное

Очень сложно выводится чувство испорченной атмосферы дома, который создавался из совместных планов, годами работы, часто своими руками, с душой, с радостными усилиями. Потому есть даже те, кто стирает свои вещи в стиральной машинке с добавлением святой воды! Пока этот способ — мой фаворит.

Словом, украинцы, побывавшие в оккупации, стараются всеми методами восстановить свою жизнь, свое жилище, свои точки опоры. Тот случай, когда все средства хороши, если помогают.

И, конечно, слушая своих клиентов, я думаю о том, что война загадила не только наши дома, но и наши души. И о том, сколько времени и сил нам потребуется, чтобы выскрести все из себя и исцелить: ненависть, жестокость, вину, разочарование, ужас. Сколько ритуалов понадобится провести, чтобы похоронить прошлое, оплакать все наши потери, воскресить надежды. Чтобы восстановиться. Смягчиться. Стать чувствительными.

По аналогии с домом и страной, понимаю, что всех нас психологически отбросило на много лет назад (в психологии это называется «регрессия»):

мы скатились к «базовым настройкам» — поесть/поспать/все живы — и чаще используем ранние, более примитивные реакции: плакать по каждому поводу, кричать и срываться, когда раньше хватало терпения объяснять и спокойно доносить. То есть сейчас легче реагировать примитивнее, проще — миндалиной, как млекопитающее, а не неокортексом, как люди.

Возврат в прошлое хорошо виден по детям — они ведут себя так, словно снова стали младше: капризничают, засыпают только вместе со взрослым, закатывают истерики и тому подобное.

Еще один из признаков регрессии заключается в том, что нам сейчас трудно обрабатывать все сложное — сложную информацию, тексты, сложные чувства. Потому мы то и дело скатываемся в черно-белое мышление и суждения, легче воспринимаем то, где не нужно думать и разбираться в тонкостях.

Хоть многие и понимают, что в долгую это не сработает, что «выживание» не равно «жизнь», пока что интегрировать тонкости — трудно, почти невозможно.

И все же, со временем нам нужно будет снова начать разбираться в сложностях мира, жизни, контекста, в новой сложности своей ситуации. Нужно будет вспомнить, восстановить, а может, и заново найти способность улавливать тонкости и делать сложные выводы, принимать многовариантность и совместимость с виду противоречивых вещей. Нужно будет восстановить сложные навыки и, как и свои дома, снова наполнить свою жизнь важными сложными смыслами и ценностями. Потому что они и есть цивилизация, за которую мы сражаемся.

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