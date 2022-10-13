Простые шаги. Как помочь тому, кто пережил травматический опыт

Антон Семенов: «Не следует спрашивать человека о самом травматическом событии — когда он сочтет нужным, то сам расскажет» (Фото:yacobchuk1/Depositphotos)

При оказании первой психологической помощи главное быть рядом и держать за руку. Иногда — в прямом смысле, иногда — в переносном

О первом шаге к тому, чтобы помочь человеку, получившему сложный опыт, можно прочитать здесь



Шаг 2: Рассказывать, а не спрашивать

Каждый человек, испытавший сложный опыт, чувствует себя в опасности. Это удивительно, но основной источник опасности для этого человека — это вы. Все изменилось, и человек уже не уверен, что вы его друг.

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Если вы рядом с этим человеком и хотите помочь, важно понять, что вам необходимо не спрашивать, а рассказывать. Ваша главная задача — помочь человеку почувствовать себя в безопасности. И для этого вам нужно стать для него безопасным.

Есть три простых принципа безопасности:

1. Вы безопасны, если заняты своим делом.

2. Вы безопасны, если вам тоже нужна помощь.

3. Вы безопасны, если вы понятны и предсказуемы.

Если вы расспрашиваете человека — вы не безопасны. Человек чувствует себя как на экзамене.

Если вы рядом и ничем не заняты, значит, вы чего-то ждете от человека. Это напрягает и смотрится подозрительно.

И наоборот, если у вас есть свое дело, это позволяет вам предвидеть и прибавляет вам возможность попросить о помощи. Если вам нужна помощь, вы признаете свою уязвимость. Это делает вас еще более безопасным.

Единственный надежный признак психологического здоровья — наличие планов на будущее

А пока вы делаете свое дело, можете больше рассказать о ситуации и о себе: о своих обстоятельствах, своих заботах, своих планах, своем состоянии. Это сделает вас более безопасным и еще более предсказуемым.

Кстати, если вы понимаете, что ваша цель — безопасность, то не будете требовать эмоциональной поддержки, делиться переживаниями и создавать напряжение какими-либо другими способами. На самом деле все, что создает напряжение в разговоре, всегда содержит запросы: «как это тебе?», «а как у тебя?», «а что ты скажешь на это?»

Если вы рассказываете, а не спрашиваете, это обеспечивает безопасность, и когда ее будет достаточно, человек сам начнет рассказывать. Но не потому, что вы об этом спросили или попросили (просить — это тоже запрос), а потому, что он сам этого хочет и наконец может на это решиться.

Шаг 3: Ходить вокруг

При оказании первой психологической помощи через разговор главное быть рядом и держать за руку. Иногда — в прямом смысле, иногда — в переносном.

Важно помнить, что здесь невозможно облегчить страдания и невозможно дать какие-либо решения. Человек чувствует боль, которую можно только пережить. Это не заноза, которую можно вытянуть, и не болезнь, которую можно вылечить. Но, как и при восстановлении после ранения, можно помочь этому процессу, если делать правильные упражнения.

Во-первых, нужно четко понимать, чего делать не следует.

Точно не следует спрашивать человека о том, что он чувствует. Он этого сам не понимает. И еще важнее, он не понимает, правильно ли он чувствует или нет. Если на это обращать внимание, следствием будет чувство вины, растерянность, отчаяние, прямой контакт с фактом потери, что никак не поможет человеку, а только сделает его стресс еще больше.

Также точно не следует спрашивать человека о самом травматическом событии. Это добавляет стресса и создает ощущение опасности, как на допросе. Когда человек сочтет нужным, он сам расскажет.

Теперь о том, что делать. Общий психологический совет здесь прост — нужно «ходить вокруг». «Ходить вокруг» означает говорить о том, что рядом с темой, но не о самой теме. Стандартные приемы — спрашивать о прошлом, о других людях, о простых повседневных делах. Со временем можно немного пытаться говорить о будущем.

Шаг 4: Некомпетентность

Когда человек пытается осмыслить свой травматический опыт, его первые выводы выглядят странно. И многие в такие моменты пытаются объяснить человеку «как все было на самом деле».

Это не работает потому, что человеку нужно рассказать свою историю не вам — ему нужно рассказать ее себе. Человек будет рассказывать себе ее еще много раз, и постепенно эта история будет становиться более реальной. Это естественный процесс осмысления. А прямо сейчас история должна быть такой, чтобы человек смог быть с ней в контакте.

Вы никогда не знаете, какая история прямо сейчас будет для человека лучше, вам нужно дать человеку возможность осмысливать свой опыт так, как ему удобнее.

Вы не должны полагать, что все так и было. Однако вы можете приложить усилия и сказать: «Возможно, так и было», — или просто не перебивать.

Когда человек пытается делать выводы, вам нужно постоянно показывать свою некомпетентность. Еще и потому, что это верно.

Человек хочет знать, как правильно для него, но на самом деле этого никто не знает. Это не общие знания, это должны быть его личные выводы.

Однако, как только вы начнете выражать свою точку зрения, фокусом общего внимания станет ваше мнение. Типично, после этого начинаются споры или человек начинает считать, что вы и все остальное будете делать за него, например, решать его проблемы.

Мы делаем гипотезы и выводы, чтобы спрогнозировать будущее и спланировать свои действия. Когда человек строит гипотезы, делает выводы, ищет причины и выявляет закономерности, вы можете поддерживать этот процесс, спрашивая: «И что это для нас/для тебя означает?», «И что из этого следует?», «И какой тогда план?» И соглашаться с тем, что любые ответы имеют право на существование.

Процесс осмысления травматического опыта заканчивается тогда, когда человек фиксирует свой план и начинает его выполнять.

Вообще единственный надежный признак психологического здоровья — наличие планов на будущее, которые человек осуществляет реальными ежедневными действиями. А признак проблем — когда таких планов нет или когда их не удается воплощать.

Текст публикуется с разрешения автора

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