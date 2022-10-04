Можно ли адаптироваться к войне?

Адаптация — это не всегда что-то хорошее

Від початку великої війни більшість із нас має знижену працездатність, тривогу, депресію, проблеми зі здоров’ям. І я часто чую: «Чому ж ми не адаптуємося? Організм же має якось призвичаюватися до обставин!»



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Справа в тому, що словом «адаптація» називають декілька абсолютно різних процесів.

По-перше, адаптація — це не завжди щось хороше. Наприклад, адаптація до ліків вимагає збільшення дозування та підвищує ризик побічних ефектів. Адаптація до алкоголю, нікотину або кави — причина залежності.

По-друге, не всяка адаптація відбувається «сама собою». Для людини головний інструмент адаптивності — це раціональне мислення, рішення та дії.

Важливо зробити максимум для якості життя

Коли ми сподіваємося, що організм сам до чогось призвичаїться, ми говоримо про фізіологічну адаптацію. Вона відбувається за певними алгоритмами, які з’явилися в результаті еволюції та закодовані генетично. Фізіологічна адаптація до стресу — це звикання організму до гормонів стресу та тривалого емоційного збудження. Під час такого звикання накопичуються стресові зміни низки систем і знижується чутливість до гормонів стресу та/або емоцій та/або певних зовнішніх подразників. Такий стан ми називаємо хронічним стресом.

Ще раз: фізіологічна адаптація до стресу = хронічний стрес.

Той самий, якого ми не хочемо. Який забирає наші сили та призводить до хвороб.

Організм не здатний у «хороший спосіб» адаптуватися до стресового стану.

У чому ж тоді полягає «хороша» адаптація до стресу? А вона вся лежить у площині дій.

1. Прибрати причину стресу. У випадку з війною це неможливо зробити швидко, але усі ми працюємо в цьому напрямку. А поки причина діє, можна

2. Зменшити вплив причини на психіку та тіло. Наприклад, організувавши собі та близьким достатній рівень безпеки. Мати план на випадок, якщо ця безпека буде знову порушена.

Також інформаційна гігієна: більшості з нас не потрібні 99% усіх новин та обговорень. Ми шукаємо інформацію заради відчуття контролю, але наразі це вже залежність, яка створює стрес, а не прибирає його. Оскільки новини все одно є, та і рівень безпеки у багатьох недостатній, то

3. Прибрати дрібні стресори. Особливо це важливо для військових і тих, хто живе неподалік фронту. Ми схильні фокусуватися на основній проблемі та ігнорувати «дрібниці, які не на часі». Але якщо основну проблему неможливо вирішити за кілька днів або тижнів, саме робота з дрібницями дає основну дельту в рівні стресу.

Важливо зробити максимум для своєї якості життя. Тепло, смачно, красиво, з хорошим сном, з хорошими людьми та відчуттям важливості своєї справи.

4. Турбота про себе та якість життя запускає компенсаторні антистресові механізми. Їх є багато, і для кожної людини у конкретних обставинах буде свій набір рішень. Іноді це про те, щоб зробити собі врешті сухо, тепло, запашний чай і лежати без діла так довго, як тільки можна. А іноді це про те, щоб дати собі регулярне та достатнє фізичне навантаження.

І так, поки йде війна, буде стрес. Ну хіба що ти живеш десь за півсвіту від України, не читаєш новини, не спілкуєшся на тему війни і тобі загалом байдуже на події тут. У всіх інших війна відбиратиме частку життя і здоров’я аж до нашої перемоги. Організм і психіка не можуть самі адаптуватися до цього у хороший спосіб. Але попіклуватися про себе цілком можливо, і це питання свідомих рішень та дій.

Текст публікується з дозволу автора

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