Когда мозг воюет. Как война влияет на наши когнитивные способности

Даже те, кто не испытывал проблем с критическим мышлением до начала полномасштабного вторжения, сейчас могут попадать в ловушки

Традиционно начнем с определений. Когда я пишу о когнитивных способностях, то делаю некоторое упрощение и обобщение, ведь оттенки этих способностей могут быть очень разными. Имеется в виду и субъективное чувство «я менее умен чем когда-то», и объективные показатели: снижение способности запоминать и воспроизводить информацию (что, например, важно для изучения языков), проблемы с концентрацией внимания, неспособность сфокусироваться дольше, чем на видео в тиктоке, оскудение лексического запаса, появление ошибок разного характера (особенно следует обратить внимание, если появляются ошибки, которых раньше человек не совершал). Также большая проблема — отсутствие креативности и неспособность генерировать большие объемы информации, например, тексты. У некоторых проблемы могут быть связаны со сферой коммуникаций — становится труднее находить общий язык с другими людьми, у кого-то быстрее наступает усталость от общения, а кто-то, напротив, не может оставаться долго наедине.



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Сегодня такие симптомы испытывает много людей (о тех, кто не испытывает, тоже скажу в конце). И уже сам разговор об этом имеет определенный терапевтический эффект, ведь мы понимаем, что не одиноки в этом. Теперь к причинам. Почему многих людей так «поплавило», несмотря на то, что они в разных условиях: кто служит, кто живет под постоянными обстрелами, кто в Украине, но далеко от линии фронта, а кто даже выехал за границу? Выскажу субъективное мнение: потому что у нас у всех мозг воюет. Конечно, по-разному, конечно, со многими индивидуальными особенностями и различиями в зависимости от ситуации безопасности вокруг. Но — влияние есть на всех, поэтому считаю корректным использовать далее fog of war (туман войны) не только для оценки состояния комбатантов, но и для всех нас.

Мозг выбирает эволюционно более давнюю стратегию — драться, бежать или замереть

Многие исследования, касающиеся влияний войны на мозг, сделаны с участием ветеранов, непосредственно участвовавших в боевых действиях, но эти боевые действия носили не столь экзистенциальный характер, как наша война. Так как вооруженных конфликтов такого масштаба не было давно, такого народного вовлечения в них и такой скорости передачи информации (в том числе графического изображения последствий) — тоже, и, соответственно, исследований мозга людей, которые это переживают — и подавно. Можно найти много статей о последствиях войн во Вьетнаме и Персидском заливе, например. Но есть отличия в состоянии родственника комбатанта, уехавшего воевать в составе какой-то миссии, и состоянии родственника комбатанта, который находится в этой же стране и ежедневно думает без преувеличения об угрозе существованию этой страны. Эта степень психологической нагрузки колоссальна и не может не повлиять на когнитивные способности.

Война — это угроза. Жизни физической в целом и его психологическим и социальным компонентам. Страх умереть или потерять кого-то дополняется тревожностью о рисках лишиться дома, условий жизни, привычек и социальных связей. Мозг выбирает эволюционно более давнюю стратегию — драться, бежать или замереть, действительно хорошо работающую, если угроза резкая и непродолжительная. Мозг не считает нужным в опасных условиях подпитывать эволюционно более молодые причуды наподобие интеллектуального творчества или глубокого анализа ситуации. Те участки мозга, которые отвечают за страх и выживание, буквально «отбирают хлеб» у занятых когнитивными процессами. Ведь что делать, когда в пещерные времена нас подстерегала опасность, мы выучили, а как выживать в опасности, которая длится долго ипроявляется не только на уровне враждебного племени, которое непосредственно валит на тебя, но и многочисленными видео с мест трагедий и боев, экзистенциальными угрозами и манипуляциями — нет. То есть парадокс: в современном ведении войны очень много интеллектуальных компонентов и высоких технологий, но при этом она очень сильно бьет по нашим когнитивным способностям. Мы буквально воспринимаем очень много информации, стараемся столько всего анализировать и учитывать, что перетаскиваем остатки когнитивных процессов на новости и тревожность, а на профессиональную деятельность, например, может остаться гораздо меньше ресурса.

Что здесь важно подчеркнуть? Сейчас нами легко манипулировать через эмоции, подпитывая страх или добавляя поводов для тревожности и додумывания. Критическое мышление теперь более ценное качество, ведь даже те, кто не имел с ним проблем до начала полномасштабного вторжения, сейчас могут попадать в ловушки.

Еще один фактор — системное влияние врага на здоровье даже тех украинцев, до которых, к счастью, не долетают ракеты и пули. Воздушная тревога ночью, особенно перед рассветом, нарушает наш суточный ритм и влияет не только на качество сна, но и на ментальное и физическое состояние. Нарушение циркадных ритмов дает метаболические проблемы и многое другое. Значит ли это, что не следует обращать внимание на сигнал тревоги и лучше спать с затычками для ушей? Нет. В том-то и проблема. Пока мы в потенциальной опасности, мы настороже. Поэтому и советы о сне для разных категорий людей, в зависимости от того, спят ли они в укрытии или дома, отличаются, а для комбатантов вообще существуют отдельные рекомендации.

Дополнительная беда — некоторые вошли в это состояние, уже имея постковидный шлейф проблем с умственной деятельностью. В таких случаях, к сожалению, процессы еще более выражены.

Итак, что у нас есть — люди, условия жизни и психосоциальное состояние которых так или иначе изменились с 24 февраля; которые постоянно находятся в информационном поле, наполненном войной на 99%; большинство которых ощутили на себе реальную физическую опасность хоть раз за время вторжения и/или имеющих близких, пострадавших физически, умерших или оказавшихся в оккупации. Их мозг пытается переварить все это и не сойти с ума. У многих изменились условия работы и деятельность, кто-то «замирал» на первый месяц-два, а сейчас активно погрузился в работу, кто-то, напротив, не останавливался в самом начале, а сейчас чувствует абсолютное выгорание, кто-то уезжал и вернулся, а кто-то только сейчас решился покинуть пределы своего города. Вариантов очень много. Все это, а также генетические особенности, влияющие на ряд нейрохимических нюансов, определяют индивидуальные особенности реакций и длительность различных фаз восприятия.

Почему все вышесказанное все же не коснулось некоторых людей? Скорее всего, это совокупность генетических и нейроэндокринных индивидуальных особенностей и социальных обстоятельств. Это могут быть люди, которые не прекращали профессиональную деятельность, например журналисты, могут быть люди, которые нашли себя в новой социальной нише и видят быстрый результат деятельности. Им также важно помнить, что это может быть вариант временной гиперкомпенсации, когда чрезвычайная мобилизация организма может привести к отложенным проблемам. Поэтому таким людям важно также учитывать следующие рекомендации и давать себе отдых по возможности.

Если вы уже устали читать мнения «капитана Очевидность» и ждете, когда же будет о том, что с этим всем делать, то вот, наконец, эта часть. Отдельно хочу выделить тезис о взаимной толерантности, с учетом столь массового негативного влияния на мозг. Это не значит, что надо смириться с этим, но лучше иметь в виду все эти нюансы и трижды подумать, прежде чем эмоционально реагировать на чью-то ошибку. Потому что все эти наши реакции— именно то, чего ожидает враг, очень рекомендую статью на сайте НАТО, написанную еще в мае 2021 года .

1) Выключаем принудительно самонакручивание хоть на несколько часов в сутки. Если есть возможность, смотрим на что-то красивое, на природу, прислушиваемся к желаниям тела. Делаем что-то вроде медитации. Да, мы помним, что сейчас кто-то сидит в окопе для того, чтобы мы могли это сделать. Но мы делаем это в том числе с благодарностью им и с прагматичным мнением о том, что если одновременно полностью истощатся и те, кто непосредственно воюет, и даже те, кто нет, то обороноспособность страны не повысится, а если мы будем хоть чуть-чуть больше в ресурсе, то при необходимости сможем заменить тех, кто там сейчас, и дать им отдохнуть.

2) Привлекаем мелкую моторику. У каждого свои методы и дела, но, к примеру, плетение сеток и другие волонтерские штуки тоже подходят. Еще и частично закрывают потребность быть полезным.

3) Как соавтор книги Когда я наконец высплюсь? не могу не подчеркнуть важность сна и уважения к циркадным ритмам и своему хронотипу.

4) Оказывается, те, кто страдает от ПТСР , имеют более высокие риски деменции , поэтому делаем все то, что может замедлить этот процесс: та же мелкая моторика, физкультура, пребывание в обогащенной среде и посещение новых локаций, опять сон и правильное питание, избегание вредных привычек и факторов риска.

5) Заботимся о здоровье, насколько это возможно, чтобы физический дискомфорт и боль не приумножали проблемы.

6) Не помогаем врагу. Каждый раз, когда на эмоциях хотим что-то громко публично заявить, проверяем информацию и думаем, кому это может пойти на пользу. Не производим импульсивных репостов и проверяем то, что можем проверить.

7) Если ваша работа требует очень высокой концентрации/фокуса, а вы чувствуете, что не справляетесь — работайте посменно, ищите при возможности напарника, чтобы находиться «на посту» в более эффективном состоянии.

Наша задача сейчас — сохранить себя физически и ментально. Помогать войску и всем, кто работает на победу, а также — не мешать, даже если у нас самые лучшие намерения. Пожалуйста, лелейте свою префронтальную кору и помогайте организму жить.

Текст публикуется с разрешения автора

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