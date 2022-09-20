Пять стаканов в день. Как вода влияет на мозг

Обезвоживание усиливает отрицательные эмоции

На том или ином жизненном этапе многих могут переполнять чувства напряжения, беспокойства и страха, что все сложится наихудшим образом. В Австралии от различных тревожных расстройств страдает 3,2 миллиона граждан — шокирующий показатель, при этом наибольший рост заболеваемости за последние годы наблюдается у людей в возрасте от 15 до 24 лет.



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Развивающаяся область науки под названием пищевая психиатрия изучает то, как влияют на психическое здоровье продукты питания и напитки. Несмотря на то, что человеческое тело на 60−80% состоит из воды, важность этого нутриента часто недооценивают. И когда министерство здравоохранения Австралии написало в Твиттере о том, что вода может помочь снизить тревожность, подписчики отреагировали с определенным скептицизмом.

На самом деле, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вода и поддержание водного баланса в организме могут играть важную роль в профилактике и преодолении тревожности.

Хорошо смазанный механизм

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