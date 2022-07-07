Травма души. Как распознать ПТСР и помочь близкому человеку

Находиться рядом с близким человеком и понимать, что с ним произошли изменения, которые он не может контролировать, — тяжело. Поэтому первый совет — позаботьтесь о себе

Посттравматичний стресовий розлад розвивається у людини, яка пережила психотравмуючу подію, була учасником чи свідком її, і після цього, попри те, що час йде, всіляко намагається уникати тих відчуттів, які можуть нагадати про пережите. Якщо говорити простою мовою, то посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це травма душі. Як його розпізнати вчасно, аби допомогти близькій людині?



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Яка організм реагує на травмуючу подію

Наше життя не заплановане. Точніше, ми намагаємося розписувати чіткий план на рік, місяць та навіть на кожен день, але є події, які від нас, на жаль, не залежать: катастрофи, терористичні акти, серйозні аварії, стихійні лиха, війна тощо. Пережите впливає на кожну людину по-різному. Хтось пройде це випробування, а у когось з’явиться ПТСР. Цей розлад дуже впливає на людину, тому близькі можуть не впізнавати в ній ту особу, яка була раніше. Але зауважу, що людина в цьому не винна. В її мозку проходять реакції, на які вона, на жаль, не в змозі самостійно вплинути.

Не думайте, що людина керує своєю поведінкою

Три дні від події (до місяця) — гостра стресова реакція. Людина, яка пережила травмуючу подію, перебуває у стані, коли їй ні з ким не хочеться спілкуватися і є бажання тільки бути наодинці із собою. Може з’явитися неконтрольований смуток, злість чи агресія. Остання часто виникає у дітей, але може бути і у дорослих.

Місяць від події (та до трьох місяців) — гострий посттравматичний стресовий розлад. Симптоми можуть бути різними у кожного, але найчастіше — зменшується пильність до навколишнього світу, трапляється амнезія та стійке відчуття, що «це точно не зі мною». Людина починає активно уникати будь-якого нагадування про ті страшні події. Вона відчуває оніміння, також можуть з’являтися гнів, злість та звинувачення інших. Аби позбутися спогадів, вона може заганяти себе в недоречну активність та намагатися постійно щось робити, як то кажуть, «бути при ділі».

Три місяці (та до шести місяців) — хронічний посттравматичний розлад. Все частіше відвідують негативні думки. Симптоми як сніжний ком — нікуди не зникають, а тільки нашаровуються один на один, стають більш виразними та глибокими. А якщо якимось чином людина занурюється у негативне минуле, то трапляються панічні атаки. Поставити діагноз може тільки лікар, тому варто вчасно звернутися за кваліфікованою допомогою.

Які зміни трапляються в мозку у людини з ПТСР

Першим розпізнати, що з людиною щось трапилося, може її близьке оточення — сім'я, друзі та навіть колеги, які проводять багато часу разом та помічають, що людину ніби підмінили.

Хочу звернути увагу на те, що людина з ПТСР не контролює свій стан та здебільшого від неї він не залежить, бо в мозку трапляються певні зміни, і саме вони запускають симптоми. Тому не думайте, що людина керує своєю поведінкою. Зовсім ні.

У нашого мозку є префронтальна кора, яка відповідає за раціональне мислення, прийняття рішень та створення плану, як та що робити. Якщо трапляється сильна стресова ситуація, ця зона «вимикається». Людина втрачає відчуття часу та може застрягти в певному моменті свого життя. Вона нібито не відчуває різниці між минулим, теперішнім та майбутнім.

Також є дослідження, які доводять, що тільки-но людина згадує травматичні події, що трапилися з нею, то «вимикається» зона Брока в мозку, яка відповідає за слова. Саме тому людина з ПТСР може стати замкненою в собі та не схильною, можливо, як раніше, щось розповідати. Їй просто важко кожного разу — вона знов і знов переживає цей отриманий негативний досвід.

Зрештою, Бессел ван дер Колк, психіатр, говорив про те, що під час травми в значній мірі вимикається ліва півкуля мозку, — саме тому знижується логічне мислення, людині стає важко визначити причину та наслідок, прогнозувати довготривалі наслідки дій і створити чіткий план, як діяти.

Симптоми ПТСР: як вчасно розпізнати

Один із симптомів — поверхневе дихання: здається, що людина зовсім не дихає, та й пульс сповільнюється. Також людина перестає концентрувати увагу так, як раніше, та можуть бути зміни в пам’яті - забудькуватість.

У нас існують два види пам’яті. Перша — імпліцитна («емоційно заряджена»), яка включає в себе тілесну пам’ять. Тому певні подразники можуть провокувати імпліцитні спогади: наприклад, голосні звуки, гучна музика, салюти та інші тригерні речі, які можуть нагадати про травматичну подію. І тут підключається мигдалевидне тіло у мозку, яке відповідає за автоматичну швидку реакцію без когнітивної обробки та аналізу. Тому людина з ПТСР, реагуючи на певний збудник, може втратити відчуття себе та часу.

Друга пам’ять — експліцитна, автобіографічна. Вона відповідає за процес свідомого вивчення: факти, історії життя тощо, і регулюється гіпокампом у взаємодії із фронтальними частинами кори. Якщо відбувається дуже сильне емоційне напруження та перевантаження, трапляється нейроендокринне блокування, тобто свідоме уникнення — не хочеться про це розмовляти чи згадувати.

Також у нашому мозку є таламус — ретранслятор. Він збирає сенсорні сигнали від того, що ми бачимо та чуємо, і додає до нашої автобіографічної пам’яті. Наприклад, ми відчуваємо якийсь запах і згадуємо певну подію, яка трапилася. Якщо таламус дає збій, то травма може запам’ятатися не історією, в якій є початок, середина та кінець, а як ізольовані сенсорні відбитки. Є якийсь відірваний образ, звуки та фізичні відчуття. Тому можуть бути досить «брехливі» емоції: багато гніву чи жаху, чи взагалі безпорадність.

В здорових умовах таламус допомагає опрацьовувати інформацію з великою концентрацією. А коли була травма, то уважність знижується, тому людина з ПТСР часто забудькувата.

Також до симптомів ПТСР відносяться:

Депресія

Апатичність

Паніка

Дисоціація

Тривога

Розлади поведінки

Часті нічні жахіття, зниження уваги, важкість у прийнятті рішень

Втрата свідомості

Скрегіт зубів

Стомленість

Тремор в м’язах

Надмірна пітливість

Емоційні симптоми: відчуття провини, перевантаження, дратівливість, неконтрольований страх, передбачення чогось недоброго.

На рівні поведінки — алко- та наркозалежності чи ігроманія. Порушення спілкування, мовлення, нездатність відпочивати, метушливість, підозрілість тощо.

Розуміння що відбувається із людиною, яка має ПТСР, допоможе зрозуміти, що не людина стала відстороненою, чужою, а так працює її організм. Вона не винна і ви, звісно, теж. Але є хороша новина: ці зміни коригуються терапією.

Як допомогти людині з ПТСР?

По-перше, перебувати поряд з близькою людиною та розуміти, що з нею трапилися зміни, які вона не може контролювати та які від неї не залежать, — важко. Тому, моя порада — подбайте про себе. Слідкуйте за сном, знайдіть баланс між відпочинком та роботою, правильно харчуйтеся. Часто хочеться «втікти» в роботу, але не варто цього робити, тому що перевантаження негативно відобразиться на організмі. Для себе зрозумійте, що близька людина сама не своя проти своєї волі. І якщо ви помітили якісь симптоми, бажано звернутися за допомогою до спеціаліста, бо ПТСР лікується терапією.

Як підтримати людину з ПТСР:

Проговорюйте: «Я поруч, я з тобою, ти для мене важливий, ми пройдемо це разом». Давайте кожен раз підтримку та опору.

Запитуйте про тілесні прояви: «Можна я тебе обійму, можеш дати мені свою руку?» Якщо після травмуючої події залишилися тілесні травми, людина може цього соромитися, тому завжди питайте, а потім робіть. Та повторюйте, що з нею все ок, вона для вас така ж красива, як і раніше.

Уникайте тригерів. Добре б було їх знати, щоб їх свідомо обходити.

Не критикуйте та заручіться підтримкою інших. Складіть список людей, які знатні прийти на допомогу — фінансову, моральну, фізичну.



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