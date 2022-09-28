Подготовьтесь к зиме. Как поддержать себя и свое психоэмоциональное состояние

Понимание, что вы будете делать при наихудшем сценарии, может снизить тревогу

Приближаются холода, и украинцы все больше тревожатся, какой будет эта зима и как подготовить себя к ней. Пугают прогнозы синоптиков, которые говорят, что зима будет затяжной, а также предупреждения со стороны правительства, да и война в стране оптимизма не прибавляет.

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Хочу поделиться тем, как поддержать себя и свое психоэмоциональное состояние.

Разработайте план « Б»

Реалии сегодня новые для украинцев, ведь идет война. Безусловно, трудно сориентироваться и не растеряться. Именно поэтому предлагаю разработать «план Б» на любые случаи. А именно: если не будет света, тепла, возможности готовить и доставать продукты питания. Что нужно иметь дома, чтобы позаботиться о себе и близких?

Самый действенный способ саморегуляции при стрессе — дыхание

В таких условиях советую скооперироваться с близкими людьми, родственниками или соседями и договориться об определенных правилах. Например, купить генератор на случай отсутствия света, переехать вместе на дачу, где есть возможность разжечь печь, продумать способы приготовления пищи в самых непредсказуемых обстоятельствах, сделать заготовки еды, как то консервация, замороженные продукты и т. д.

Информация и понимание, что вы будете делать при самом плохом сценарии, может снизить тревогу.

Обратите внимание на дыхание

Самый действенный и доступный способ саморегуляции при стрессе — это дыхание. Освойте и помните об этой простой технике. Вдыхайте, считая до трех, а выдыхайте долго — до пяти-восьми. Сделайте 4−5 подходов, и вы почувствуете, как собираетесь с мыслями.

Позаботьтесь о здоровье

Обычно мы обращаемся к врачам, когда уж что-то болит, и очень редко это делаем для профилактики. Но эта зима не похожа на предыдущие, поэтому не тратьте попусту время и пройдите медицинское обследование, чтобы исключить возможные проблемы. Помните о том, что в условиях холодного времени годы активизируются хронические заболевания, а в условиях постоянного стресса, в котором находятся украинцы, есть больший риск заболеть. Просто обратитесь к врачу и пройдите чекап организма, ведь определенные дефициты или нарушения работы организма тоже влияют на психоэмоциональное состояние.

Питайтесь сбалансированно

Планируйте питание таким образом, чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы. Спланируйте меню доступных и базовых продуктов питания. Предпочитайте запекание и варку.

Пересмотрите свой распорядок дня

Делайте рутинные вещи, которые укрепляют здоровье, как-то прогулки на свежем воздухе при дневном свете не менее часа в день, зарядка и спорт. Если есть нарушение сна, лучше сразу решить эту проблему, потому что она способна нарастать, как снежный ком, а затем тянуть за собой другие неприятности.

Давайте телу разрядку

Когда человек находится в стрессе, его тело как будто «деревенеет», именно поэтому нужна телесная разрядка, которая снимет это напряжение. Это могут быть массажи или самомассажи, посещение бани или сауны, плавание и т. д.

Сделайте ладошку заботы о себе

Даже в условиях войны нужно помнить, что жизнь продолжается. И забота о себе — это ее часть. Существует такая практика под названием «ладошка заботы о себе». Возьмите лист бумаги, обведите свою руку, а затем на каждом из пальцев напишите по 3−4 дела, которые вы можете выполнять в день и которые будут стимулировать вас испытывать радость жизни. Это могут быть обычные и рутинные вещи, о которых вы просто забыли или не придавали им большого смысла. Например, встречи с друзьями, приготовление вкусных блюд и дегустация в кругу семьи, плавание, бег на улице, посещение парков, прогулки к реке или морю, рисование и т. д. Повесьте эту ладошку на видное место. Каждый палец — это день, поэтому все, что там написано, следует выполнить.

Будьте в контакте с людьми, которые вас понимают

Разговоры, объятия и просто молчание в кругу людей, которые вас понимают — это бесценно! Поэтому не лишайте себя этого. Планируйте встречи с друзьями, близкими и родственниками. Делитесь планами на жизнь, поддерживайте друг друга и просто будьте рядом в трудные времена.

Мечтайте! И ведите дневник благодарности

Когда вы последний раз о чем-то мечтали и представляли события, которые могли бы с вами произойти в будущем? Начните это делать с сегодняшнего дня. Представляйте события жизни, где вам комфортно, вы счастливы и радостны. Во-первых, вы мотивируете себя на достижение целей, во-вторых, пускаете во Вселенную правильные мысли, которые обязательно сбудутся. Также начните вести «дневник благодарности», то есть записывайте все, за что вы благодарны сегодняшнему дню. Это стимулирует жить, достигать и чувствовать, что ничего не проходит, все вокруг бурлит.

Заботьтесь о себе, близких и помните, что добро побеждает, а после зимы всегда наступает тепло.

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